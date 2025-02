Marta García nació hace 26 años en León, pero hay un dicho que asegura que uno no es de donde nace sino de donde pace, y Marta se ha criado en Palencia. Este año le ha llegado su eclosión, su bagage no se recoge en ... un pispás, su dedicación a este deporte es de siempre, toda una vida corriendo. En el Campeonato de Europa en Roma, cuando todos ya la dábamos por perdida e incluso desapareció de la pequeña pantalla, la palentina no cesó en su empeño, le echó todos sus arrestos y ganó el bronce. ¡Ole! Ahora que ya soy abuelo, Marta es el perfil que quiero para mi Martina: trabajadora, luchadora, perseverante, talentosa para el deporte y lo que es mejor, gran estudiante. Tanto es así que dentro de su palmares podemos apreciar tres récord nacionales, una medalla de bronce en el Europeo de Roma y la licenciatura en Medicina. Impecable. Le faltan los Juegos y el MIR para ser top 10.

-¿Por qué y cuándo empezaste a correr?

-A los tres o cuatro años veía correr a mi hermana mayor y comencé a ir a las carreras. No había categoría de mi edad y corría con los niños de siete y ocho años. Me gustaba el cross de Venta de Baños, seguro que te vi corriendo en alguna de las ocasiones.

-Sabes que eres la figura y la revelación del fondo español femenino.

-Entiendo que sea así porque este año he competido a gran nivel. El Europeo de Roma fue lo más y encima con récord de España, 14:44.04. No he cambiado en nada, sigo siendo la misma, no me dejo llevar por los estados de euforia, el triunfo y la derrota están muy cerca y prefiero mantenerme sin altibajos emocionales.

-Está claro que eres un todoterreno pero, ¿cuál es tu prueba favorita?

-Mis características son más para tres mil metros, pero la distancia no es olímpica. Voy a caballo entre el 1.500 y el 5.000. Tampoco quiero encasillarme en una distancia e intentar coquetear con todas. En el 5.000 es mi distancia o zona de confort y para mejorar debo hacerlo también en otras distancias.

-¿Te conformas con ir a los Juegos o le das vueltas en tu cabeza a hacer algo más grande?

-Noooo. Voy a por todo pero voy con esta mentalidad para llegar motivadísima. El nivel es muy fuerte, vamos a ver qué nos dejan hacer las africanas y las americanas, son muy fuertes. Si llego a la final me guiaré por mis sensaciones.

-¿Cómo es tu día a día?

-Muy tranquilo. He estado concentrada en Buitrago del Lozoya. Me acompañó mi novio y lo único que veíamos eran vacas y ovejas. Me levantaba a las 8 de la mañana y desayunaba. A las 10 a entrenar. La hora de la comida llegaba muy pronto. La alimentación la hago según el entrenamiento que me toque ese día. Trato de cuidarme en la prevención de lesiones con visitas al fisioterapeuta. ¡Qué te voy a decir a ti, Martín! La dedicación es a tiempo completo y me encanta. Le doy mucho valor a las horas de descanso, son muy importantes.

-¿Eres de hacer muchos kilómetros o te van más los entrenamiento de velocidad? Dime tu entrenamiento estrella, ese que te da seguridad.

-No tengo ningún entrenamiento fetiche, me gustan las series de 1.000. Este invierno he llegado hacer 140 kilómetros a la semana pero lo más normal son 120 kilómetros. Un día del mes de mayo entrenando hice un mil en 2:38, es mi mejor marca. Yo sé cuándo estoy a tope y esto llegará el 2 de agosto.

El día más caluroso

-Las previsiones dicen que el día más caluroso en París será el 2 de agosto, ese mismo día corres la semifinal. Eres médico y atleta. ¿Cómo lo ves?

-Vamos a tener un calor sofocante y por ello me he quedado a entrenar en España para adaptarme al calor parisino. Estoy entrenando en la misma franja horaria y en las mismas condiciones. Espero que todo esto me lleve a obtener un buen resultado

-¿Estás preparada para soportar dos carreras en menos de 75 horas?

-Esa es mi duda, nunca he corrido dos carreras tan seguidas. Tras una competición o un sobreesfuerzo suelo tener una buena recuperación. Van a ser doce vueltas y media a muerte y al tercer día repetición de la jugada. Espero llegar al tercer día y ya te contaré cómo se me han quedado la musculatura y articulaciones.

-Lo tienes todo, eres la imagen, el perfil que cualquier padre quisiera para sus hijos. Deportista y buena estudiante. ¿Cómo lo has hecho para compaginarlo?

-Antes le daba prioridad a los estudios, ahora es el atletismo. Hace unos años compaginaba estudios y atletismo y el nivel deportivo no era el mismo. Fueron los años más duros de mi vida.

-¿Has aparcado el MIR por los Juegos?

-Son incompatibles. Para el MIR te piden turnos de 24 horas, guardias… Luego entrena… Imposible.

-¿Qué valoras más, un récord o una medalla?

-Los récords están muy bien pero una medalla es para siempre. Lograr el récord de Julia Vaquero fue un honor muy grande, tantos años sin batirse significaba un gran valor. Me emocioné por el récord y por la medalla.

-¿Qué has tenido que sacrificar para llegar aquí?

-Muchas cosas. Las fiestas con las amigas, mi vida personal, momentos en solitario… Pero ellos lo entienden porque me ven feliz y además todo está saliendo a pedir de boca.