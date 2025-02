María Pérez redondea la gran mañana de la marcha española: «Para mí es tener la triple corona»

Son una pareja deportiva letal. Álvaro Martín Uriol Y María Pérez completan en Trocadero, junto a la Torre Eiffel, un año inolvidable. Después del doblete mundialista de 2023 en Budapest, María Pérez se subirá al podio olímpico como subcampeona después de una carrera fantástica en ... la que ha demostrado que todos sus problemas quedaron por fortuna atrás.

El esfuerzo que realizó la granadina en el Mundial le pasó factura de tal forma que María tardó cuatro meses en recuperarse, aunque logró esquivar el quirófano. Después llegó la vuelta, el duro trabajo para ponerse de nuevo en forma y preparar con el tiempo justo unos Juegos Olímpicos. Pero la española es una ganadora y al igual que Álvaro Martín, tenía el combustible de aquella cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La marcha española tiene ganas de más. María Pérez y su calma para ser subcampeona olímpica



"Llevo un año difícil, me ha costado"... Pero lo has conseguido

Durante este año apenas había competido, apenas un par de pruebas, para seguir centrada en el camino a París. Y hoy, después de estar escondida la primera parte de la carrera donde se ha escapado la china Jiayu Yang y ha fraguado la ventaja que le ha dado la victoria, María Pérez se ha lanzado en solitario, mostrando su mejor versión.

Por un momento ha dado la sensación de que seria capaz incluso de llegar al oro, porque ha rebajado la distancia de 40 a 20 segundos, pero la china ha sabido controlar y no ha dado opción a la granadina. En la vuelta final, el peligro ha llegado por detrás, con la remontada de la australiana Jemima Montag, pero María Pérez no estaba dispuesta a dejar una plata que sabe a oro.

María Pérez cumple así su sueño de ser medallista olímpica, un año después de su bicampeonato mundial (20 y 35 km) en Budapest. Su plata es la decimoctava medalla del atletismo español en unos Juegos Olímpicos y la séptima de la marcha.

En categoría femenina, la única medallista olímpica española había sido María Vasco con un bronce en 2000, con lo cual María Pérez consigue ahora el mayor éxito para una mujer en esta disciplina en una cita olímpica.

A ESPAÑA LE VA LA MARCHA



¡Segunda medalla del día con la meritoria plata de María Pérez!



Tres españolas en el 'top ten', con Laura García-Caro 7ª y Cristina Montesinos 10ª.

La campeona Jiayu Yang obtiene igualmente su primera medalla olímpica con su oro. Hasta ahora su mayor éxito había sido el título mundial en esta misma distancia en Londres en 2017.

Para la marcha latinoamericana, que en la categoría masculina había festejado el oro del ecuatoriano Daniel Pintado y la plata del brasileño Caio Bonfim, la prueba femenina dejó la miel en los labios. La colombiana Sandra Lorena Arenas, plata olímpica hace tres años en Tokio-2020, fue cuarta. Pudo consolarse al menos con un nuevo récord nacional (1h27:03).

«Para mí es tener la triple corona»

Después de un año muy complicado y de comenzar la preparación cuatro meses más tarde de lo previsto, María Pérez ha sumado una plata que completa su palmarés, al igual que Álvaro Martín. Por eso, su satisfacción en la zona mixta era máxima. «Para mí es la triple corona, la he conseguido, es la medalla que faltaba y estoy muy contenta de lo que ha dado la marcha española a este país».

La granadina ha reconocido que «ha sido una carrera loca, las mujeres somos más suicidas que los hombres. Cuando la china se ha ido 30 segundos, he visto que no se podía escapar más. Me ha tocado romper la carrera, me ha salido bien, pero al final la australiana venía recortando y había que apostar si intentar ir a por el oro o asegurar la plata y es lo que he hecho. El bronce está bien pero la plata mucho mejor», ha admitido con una sonrisa.

El éxito de París supone una reivindicación y una alegría después de meses muy complicados desde que ganó el Mundial de Budapest. «No he vivido un buen momento ni personal ni profesional, llevaba cuatro meses de desventaja por la lesión pero me lo he tomado como cuatro meses de descanso más que el resto. Luego después de Coruña pillé tres virus pero por fin cuando fuimos de concentración a Font Romeu, esos dos meses fueron fantásticos», ha admitido,

María Pérez, que ha admitido haberse saltado el protocolo –«estaba saludando a la Reina y me he ido a abrazar a Álvaro»–, ha corroborado las palabras de su entrenador Jacinto Garzón, que había asegurado antes que su marchadora había hecho la mejor carrera. «En cuanto a carrera mental sí, el saber controlar y saber atacar... Hubo un momento que miré al grupo y pensé que no iba a despegar a nadie, se trataba de romper y lo hemos hecho, y luego he tenido la mente fría para asegurar la plata».

Además, María Pérez ha aprovechado para presentar su candidatura al relevo mixto español. «Intentaremos lograrla, y sería una motivación extra compartirla con Alvaro, me haría mucha ilusión marchar con él», ha confesado.