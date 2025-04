Loida Zabala, en la Copa del Mundo de Georgia

Loida Zabala tiene en mente participar en los Juegos Olímpicos de París de este verano pese al cáncer que le diagnosticaron en el cerebro y ... sigue pasando etapas en pos de ese objetivo. Tiene ya la plaza en el bolsillo, pero debe sumar competiciones previas a la cita olímpica para estar en la capital francesa y en esa tarea está ahora mismo.

Zabala afronta la última prueba antes de los Juegos Paralímpicos de París. Se trata de la Copa del Mundo de Parapowerlifting, que se celebra en Tiflis (Georgia). Zabala competirá el sábado 22 de junio a las 8:00 hora española en la categoría de 55 kilos.

La haltera losareña ha comentado desde Tiflis que, «a pesar de todos los problemas de salud que he ido teniendo desde noviembre, vamos a completar la ruta de competiciones exigida para ir a los Juegos de París. Tengo muchas ganas de competir de nuevo, me gustaría superar la marca que hice en la última competición para demostrarme a mí misma que paso a paso vamos mejorando. Me siento muy afortunada de poder vivir esta experiencia con mi entrenador Óscar Sánchez y mi compañero David Gómez». Gómez es un halterófilo madrileño que también competirá en Georgia.