Las lágrimas de Carolina llegan al corazón del deporte español: «Pediremos una doble medalla de bronce»

J. P. Martín Domingo, 4 de agosto 2024, 13:23 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

A las más de 10.000 personas que presenciaban en directo el partido y a los cientos de miles que lo hacían por televisión se ... les heló el corazón cuando, en un giro lateral sin aparente dificultad, Carolina Marín se tiró al suelo y retorciéndose de dolor gritó a su entrenador: «Me he roto, me he roto».

Sus desconsuelo tumbada en el suelo cuando ya sabía que no seguiría ponía la carne de gallina. «Otra vez, no», se escuchó en las gradas a uno de sus allegados. Otra vez, sí, se confirmó poco después aunque emitir ahora un diagnóstico de la lesión resulta prematuro: «Yo creo que no será el fin de su carrera», dijo en la Ser un prestigioso especialista médico. Sus gritos y lágrimas emocionaron a todo un país. La Casa Real, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deportistas... Las reacciones de dolor y solidaridad se contaban por decenas. «no hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado», dice en las redes sociales la Casa Real, que añade: «Es la más digna representación del espíritu olímpico». Y La Federación Española de Bádminton aseguró que trasladará al Comité Olímpico Internacional y al Comité Organizador de los Juegos que se reconozca a la deportista andaluza con una medalla de bronce por las circunstancia en las que se ha visto obligada a abandonar la lucha por el oro y la plata que estaba a punto de coneguir cuando ya tenía doblegada a su rival China. Sería «un doble bronce», aseguran desde la Federación. Sánchez trasladó a la deportista que «toda España está contigo» y desde su Gobierno la ministra de Educación, Pilar Alegría, señaló desde París que «estamos contigo, hoy y siempre». «Injusticia» y «dolor», antes de añadir su deseo de que que la lesión «no sea tan grave» como parece y ha asegurado que van a «ayudar» a la deportista en lo que precise. «Los gritos de dolor y los gestos te llevan a pensar que esto sea mucho más serio. Qué injusticia, qué dolor. Sobre todo, espero que no sea grave para ella, más allá de la pérdida de la medalla, porque efectivamente yo creo que teníamos en la mano la medalla de oro», ha indicado Alegría en declaraciones a la COPE. «El aplauso de París es el aplauso de todo el espíritu olímpico y el mundo del deporte». Así se ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la vez que ha resaltado que no solo es «una de nuestras mejores deportistas» sino que es también «un ejemplo a seguir». «Andalucía y España están contigo», ha remarcado el presidente. «Para nosotros eres una campeona, un ejemplo a seguir en sacrificio y constancia«, ha remarcado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, asegurando que Marín tiene «la admiración de toda Andalucía». «Siempre serás oro para todos nosotros», publicó Alexia Putellas, la futbolista del Barcelona que se acaba de recuperarse de una grave lesión de rodilla que la tuvo apartada de los terrenos de juego casi una temporada.

