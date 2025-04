El dopaje amenaza a la patinadora rusa de 15 años Kamila Valieva

igor barcia Viernes, 11 de febrero 2022, 13:00 Comenta Compartir

De la admiración unánime a la duda colectiva hay un suspiro, el que ha tardado la sombra del dopaje en oscurecer el brillo de Kamila Valieva en los Juegos de Pekín. La niña rusa de 15 años que asombró al mundo con sus dos saltos cuádruples en el ejercicio por equipos vive ahora con la amenaza de una sanción después de que ITA (Agencia Internacional de Control del Dopaje) y el COI hayan admitido que sí, que Valieva se haya envuelta en un caso de dopaje.

Las sospechas arrancaron cuando se aplazó la ceremonia de entrega de medallas de la competición por equipos, prevista para el mismo martes 8, y la ausencia de la rusa en la sesión de prácticas. Y tomaron velocidad tras la metedura de pata del COI, cuando admitió que sus abogados trabajaban en un caso de dopaje relacionado con un deportista ruso menor de 16 años, lo que ponía frente a la opinión pública a Valieva, la única por debajo de esa edad.

La ITA ha confirmado que Valieva dio positivo en trimetazidina (un medicamento para la angina de pecho) el 25 de diciembre en un test antidopaje que se le realizó durante los campeonatos nacionales de Rusia, celebrados en San Petersburgo. El producto en cuestión figura en la lista de sustancias prohibidas desde 2014 por su aparición de forma insistente en la orina de los deportistas del Este. Un proceso similar precedió la prohibición del Meldonium, el medicamento cardiaco que le supuso 15 meses de sanción en 2016 a la tenista rusa María Sharapova.

La prueba fue enviada y analizada a un laboratorio de la AMA en Suecia el 8 de febrero, sólo un día después del histórico oro en el que participó Valieva, por lo que la Rusada (Agencia Rusa Antidopaje) se vio obligada a suspender provisionalmente a la patinadora. Apenas 24 horas después, el 9 de febrero, la propia Rusada aceptó de inmediato la apelación de Valieva y su equipo y le levantaron la suspensión.

«Chismes»

Las autoridades rusas intentaban así que su gran estrella pudiera competir en la final individual que arranca el 15 de febrero con el programa corto. De hecho, la patinadora retomó ayer sus entrenamientos. La televisión rusa informó que Valieva dejó «una impresión positiva» y afirmó que «está dispuesta a competir, mientras su entrenadora Eteri Tutberidze respaldó a su pupila ante los micrófonos y se negó a comentar sobre «chismes». Por su parte, el Kremlin pidió que no se especule sobre sanciones ni posibles sustancias consumidas por la patinadora hasta que el Comité Olímpico Internacional no se expida al respecto.

La situación, de todos modos, es complicada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene que tomar una decisión de urgencia, ya que tanto el COI como la propia Rusada exigen que se aclare el asunto antes de ese 15 de febrero, es decir, antes de la participación de Valieva en la prueba individual. En caso de que el TAS confirme la suspensión y la descalificación, Rusia se arriesga a perder el oro por equipos, algo que no están dispuestos a aceptar. «Dado que la prueba de dopaje positiva de la deportista no se produjo durante los Juegos, los resultados de la deportista y los resultados de la prueba por equipos no están sujetos a revisión automática», zanjan al respecto.

Si se confirma el positivo tras el contraanálisis, la sanción de la patinadora sería de un máximo de dos años al ser menor de 16 años. Pero el golpe mediático y el efecto sobre una Valieva llamada a ser la reina de los Juegos puede ser mucho más doloroso.