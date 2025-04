Jorge Campillo dice adiós a los Juegos de París

Marco A. Rodríguez Badajoz Sábado, 15 de junio 2024, 02:41 Comenta Compartir

Jorge Campillo no podrá vengarse de lo sucedido en Tokio en los Juegos Olímpicos de la pandemia. Entonces, el extremeño fue llamado casi con nocturnidad y alevosía debido al positivo del número 1 mundial entonces Jon Rahm para que integrara la dupla española. Pese a que no tuvo un mal comienzo en la cita nipona, el jet-lag hizo mella y apenas pudo casi salvar los muebles con la posición 59 y volverse con la decepción de no poder competir en unas dignas condiciones. Tenía esa espina clavada pero no podrá sacársela puesto que en la madrugada de este sábado se ha conocido que se queda sin los Juegos de París, una carrera en la que entraban dos aspirantes, él y David Puig. El catalán tenía que pasar el corte en el Open USA que se está celebrando hasta el domingo para sellar el pasaporte olímpico y cumplió con el reto cerrando el camino al cacereño, que le antecede antes del Open USA en el ranking mundial con su puesto 116 por el 117 de Puig.

La calificación olímpica, centrada en el ranking mundial, arrancó en 13 de junio de 2022 y finaliza el 17 de este mes de junio, así que David Puig será quien acompañe al número uno español Jon Rahm (3 del mundo) en los Juegos de este verano en la capital francesa, a la que España acudirá de nuevo con dos representantes. En una noche de locos, en la que Puig estuvo dentro y fuera del corte, es decir, dentro y fuera de París y por ende Campillo, finalmente el golfista barcelonés remontó su mala primera jornada en el campo de Pinehurst, en Carolina del Norte, donde presentó una tarjeta de +6 impactos, para irse en la segunda ronda a un -2 y entrar en la lista de los que se disputarán el trofeo, uno de los majors de la temporada en el Circuito Americano y donde no tenía invitación Jorge Campillo, novato en este prestigioso circuito.

Una noche de locos porque Puig pasó el corte por los pelos. Estaba previsto en quienes no pasaran del +5 y su dígito tras las dos primeras jornadas fue de +4. Cualquier mínimo error hubiera decantado que el catalán saliera de la escena olímpica y fuera Jorge Campillo quien entrara, ya que no le adelantaría en el ranking. Alguno de los competidores, como el italiano Mollinari, logró pasar el corte gracias a un impresionante hoyo en uno, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la noche. Algo nada fácil con la larga lista de iconos que se dieron cita en Carolina, con Sergio García como mejor español de la tabla en el puesto 16 con el par del campo. Todo un mito como Tiger Woods no fue capaz de superar el deseado corte, con +7 en el puesto 88 y algunos de los grandes sí lo lograron, como Rory McIllroy, quinto momentáneamente. El sueco Alberg comanda con un -5 la clasificación de un torneo que cierra la posibilidad de contar con otro extremeño en los Juegos.