Irene Sánchez se clasifica para la final de 3.000 metros obstáculos y Carolina Robles, eliminada, lo celebra

Carolina Robles e Irene Sánchez Escribano son grandes rivales. Las dominadoras en los últimos años de los 3.000 metros obstáculos y también del campeonato ... de España de cross. Miden sus fuerzas en invierno y en verano, pero también son amigas. Y eso está por encima de todo. Ya lo demostraron en el campeonato de España al aire libre, cuando Robles ayudó a su compañera de entrenamientos a lograr la mínima para estar en los Juegos Olímpicos y esta mañana, en la zona mixta del Stade de France, ha vuelto a quedar claro.

La primera en correr su serie de 3.000 metros obstáculos ha sido la sevillana Robles. La carrera más dura de las tres programadas. Pese a todo, ha hecho gala de su valentía y ha corrido en tiempos de marca personal a las diez de la mañana, algo que la ha dejado muy satisfecha pese a quedar eliminada. Tras retirarse de la pista, ha acudido al interior del estadio a atender a los medios y viendo que le tocaba a su compañera –ambas entrenan con Antonio Serrano, aunque Robles lo hace a distancia–, ha decidido quedarse en la zona mixta para ver la carrera de la toledana por las pantallas.

«Se va a clasificar», ha avanzado. «Está muy bien, hemos entrenado mucho en estos meses y tiene una serie como para conseguirlo». Con el paso de las vueltas, Irene le ha ido dando la razón y Carolina se ha puesto más y más nerviosa. «Lo tiene, ella es capaz, sé que va bien y en las últimas vueltas va a aguantar», resumía con los ojos clavados en el monitor. Se clasificaban para la final las cinco mejores y había seis atletas, «pero la estadounidense va a mal». Así fue, Irene Sánchez Escribano lograba la clasificación y en el interior del estadio, Carolina Robles daba saltos de alegría y se abrazaba por su clasificación. Ni un amago de queja ni de lamento porque a ella le tocó la serie más dura y a la toledana la más asequible. Son rivales, pero ante todo amigas.

«Muy feliz por ella, porque el destino le ha devuelto todo lo que le quitó en Tokio, se lo ha devuelto multiplicado y ha hecho un carrerón. La reina es ella», afirmaba en declaraciones a la RFEA Carolina. «Que maja, pero si me lleva ganando todo el allo», respondía entre risas Irene mientras se abrazaban. «Estoy feliz, esta carrera me ha devuelto muchas cosas que no se me habían dado en los últimos años y estoy super emocionada de haberlo logrado en este estadio, y con toda la afición que ha venido a verme. No se me va a olvidar en la vida».

El martes, Irene estará en la final y Carolina en la grada del estadio, como una aficionada más, apoyando a su compañera para que trate de mejorar de nuevo la marca personal que ha realizado esta mañana con 9.17. Y tras los Juegos, ambas seguirán siendo compañeras de entrenamiento, pero ya no se volverán a cruzar en esos obstáculos donde Carolina Roble ha sido campeona de España en los dos últimos años. La andaluca ha competido en el Stade de France, en sus segundos Juegos, por última vez en 3.000 metros obstáculos, lo que abrió las puertas de la emoción al recordarlo. Su camino la llevará hacia las pruebas de ruta.

Además de las obstaculistas, esta mañana Enrique Llopis se ha clasificado para las semifinales de 110 metros vallas, mientras Asier Martínez debe acudir a la repesca, lo mismo que Jael Bestue en 200 metros.