Ibrahim Chakir nació el 4 de septiembre de 1994, justo un mes antes de que me proclamase campeón de Europa de maratón en Helsinki. Chakir ... es el actual campeón de España de maratón, tiene una marca de 2:07:46, lo que le hizo merecedor de una plaza para acudir a los Juegos de París. A los 9 años y con ocho hermanos, llegó a Villafranca del Penedés, donde empezó a acariciar el tartán de la pista de atletismo. Al año siguiente, en un día cualquiera de esos de verano tirado en el sofá de su casa, puso la televisión y vio cómo Hicham El Guerrouj ganaba en Atenas los oros olímpicos en 1.500 y 5.000 metros. Ese fue el detonante para que pusiera todo su empeño en dedicarse al deporte rey.

Chakir siempre fue un niño inquieto. Hizo sus pinitos en otras modalidades atléticas y tan pronto se le podía ver saltando vallas o dando brincos en un foso de arena que moviendo las caderas al son de la marcha atlética. En 2016 consiguió la nacionalidad española, aunque él siempre se consideró un español más, un villafranquí del Penedés.

-2:07:46 y campeón de España de Maratón. ¿Te imaginabas matando dos pájaros de un tiro?

-¡Buah! Salí a hacer mi carrera, mi objetivo lo tenía claro: ganar el campeonato de España y alcanzar la mínima olímpica. Pero, claro, en liza había atletas con mejores marcas que la mía. Los últimos kilómetros fueron agónicos, veía que lo lograba y entonces me puse a llorar hasta que alcance la meta.

-¿Qué se te pasó por la cabeza cuando rebasaste a Lamdassem?

-No me lo creía, me entró como un ataque de ansiedad y de emoción. Ayad era el referente para estar en París y en Sevilla arriesgó, y tú sabes que el maratón no perdona a nadie, se enzarzó con él.

-Tú familia y tú vinisteis a España sin nada. Has trabajado en la vendimia…. No se te caen los anillos. ¿Puedes vivir del atletismo?

-Mi padre tuvo un accidente en Marruecos, perdió el oído, se quedó sordo. Le aconsejaron venirse a España para intentar solucionarlo… Más tarde nos vinimos a Villafranca del Penedés los ocho hermanos. He dejado todo para dedicarme al atletismo, así que espero vivir de él.

-No tuvo que ser nada fácil.

-¡Martín! He trabajado en todo lo que salía, en la vendimia con mi padre, lo que ganaba lo invertía para pagar las concentraciones atléticas. ¡Somos ocho hermanos…!

-¿Qué esperas de tu participación en los Juegos Olímpicos?

-Tengo ganas de ver la antorcha olímpica encendida, pero tengo muchas más ganas de que llegue el momento de ponerme en la parrilla de salida. Aunque son mis primeros Juegos y parezca que ya he cumplido, me gustaría estar en el top 10.

-¿Te imaginas al lado de Kipchoge y Bekele?

-Al lado de los dos más grandes y en una final olímpica es lo máximo que puede aspirar cualquier deportista. En el maratón va a haber muchas sorpresas, el recorrido es muy duro y esto no beneficia a Eliud.

Un entrenamiento intenso

-Tú y yo pensamos lo mismo, que habrá un cambio de legado. En París hará un calor húmedo insoportable. ¿Cómo crees que será la carrera?

-Será táctica. Como muy bien dices, los primeros harán 2:06:00 y para estar en el top 10 habrá que rondar los 2:08:00. El circuito da lugar a una destrucción muscular considerable y si a esto le añadimos un porcentaje de humedad alto… Una carrera por eliminación.

-¿Cómo es tu día a día?

-He estado entrenando en Font-Romeu (1.800 a 2.000 metros sobre el nivel del mar). Estoy haciendo semanas de 200 kilómetros con tiradas de 40 kilómetros. Me levanto a las ocho, desayuno un par de tostadas con mantequilla y mermelada, y sobre las diez comienza mi primer entrenamiento. A la 13.30 estoy en casa, hago la comida y después siesta. A las 17.30, segunda sesión de entrenamiento. Ducha, cena y a las once de la noche caigo desplomado.

-Tu entrenador es Enrique Pascual Oliva, el mismo que tuvo Abel Antón. Ahora que Antón no nos escucha. ¿Qué tiene Enrique que todo lo que toca lo vuelve olímpico?

-Enrique es muy exigente, conoce al atleta y sabe cómo tiene que adaptar los entrenamientos a cada atleta. Con Antón acertó y te ganó, je, je.

-Tengo que preguntarte dos cosas. ¿Qué modelo de zapatillas utilizas y qué me dices de la fibra de carbono?

-Las ASICS Metaspeed Paris. Son el mismo modelo que utilicé en Sevilla pero, evidentemente, mejorado. La placa de carbono nos hace que la fatiga se ralentice, mantengamos el ritmo y mejoremos nuestras marcas.

-¿Qué posición firmarías en París?

-No estoy para firmar nada, ya he cumplido mi sueño olímpico, pero un top 10 sería un doble sueño.

-¿Y después de los Juegos?

-Ha sido un año muy intenso, primero clasificarse para los Juegos y ahora estar en ellos. Necesito un descanso y luego al Maratón de Valencia. En alguna ocasión he hecho de liebre y es brutal. Correrlo sería para intentar hacer mi mejor marca. Ahora París, y de Valencia ya hablaremos.