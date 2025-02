El golf olímpico español se cultivó en Arizona

El olvidado bronce olímpico de Jon Rahm

Los de San Luis 1904 fueron unos Juegos extraños. Duraron cerca de cinco meses (del entre el 1 de julio y el 23 de noviembre) y acabaron allí de rebote, al abrigo de una exposición universal. No hubo boicot de ningún tipo, pero solo acudieron atletas de doce países, que tomaron parte en 16 deportes. Cruzar el océano no resultaba tan sencillo.

Fue la última vez que el golf fue olímpico hasta que se recuperó para los Juegos de Río 2016, y en aquella ocasión se repartieron medallas tanto en el torneo individual como por equipos.

En esta última disciplina, que se jugó en el Glen Echo Country Club, hubo triplete estadounidense. La Western Golf Association se llevó el otro, la plata fue para la Trans-Mississippi Golf Association, y el bronce se lo quedó la United States Golf Association. En el 'roster' de este último equipo figuraba un nombre que hoy hubiese llamado la atención a la primera: John Rahm. En este caso, con la hache del nombre americano.

Rahm, el estadounidense, no brilló en el torneo individual Jugó las dos primeras rondas y no pudo acceder al match play definitivo, pero colaboró para lograr esa medalla de bronce que supone su logro más alto en el mundo del golf. Porque apenas se sabe más de la carrera profesional de este jugador que nació en Richmond (Virginia) en 1854 y que falleció en Omaha (Nebraska) en julio de 1935, a los 81 años. Dos años antes de aquellos Juegos había disputado el US Amateur sin demasiado éxito, y después de aquello ya no aparece nada suyo en los registros de la PGA. Los rumores dicen que dejó los hoyos para trabajar en una compañía de suministros de fontanería.

Ahora, 120 años después, otro Rahm busca en París una segunda medalla olímpica en golf vinculada a ese apellido. Sería también la primera de un deportista español en la disciplina.