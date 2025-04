Fermín y Baena acudirán a unos Juegos donde Cubarsí liderará la defensa de España

Alex Baena and Fermín López disputaron el partido de España ante Albania en la fase de grupos de la Eurocopa.

Alberto Rubio Madrid Miércoles, 26 de junio 2024, 11:49 | Actualizado 15:52h.

«Es la lista más difícil que he tenido que hacer en los 14 años como seleccionador». Ha sido una de las frases más repetidas de Santi Denia, seleccionador nacional de fútbol para los Juegos Olímpicos, durante la rueda de prensa posterior a conocerse la lista de convocados para los Juegos Olímpicos de París 2024. El combinado sub 23 tiene la difícil tarea de superar el resultado obtenido en Tokio 2020, cuando el equipo de Luis de la Fuente consiguió una plata muy meritoria. Cuenta con 22 jugadores en la que destaca la baja de Oihan Sancet, jugador del Athletic de Bilbao, que también se quedó fuera de la convocatoria para la Eurocopa.

«Mucho diálogo con todo el mundo», es a lo que ha apelado Santi Denia a la hora de poder convocar a los jugadores que iban a doblar campeonatos. Fermín y Alex Baena serán los únicos que vayan a jugar los Juegos Olímpicos y estén en la Eurocopa. También existía la problemática de la convocatoria de Pau Cubarsi, que fue llamado en la pre-lista de Luis de la Fuente y que finalmente fue uno de los tres descartes. Denia ha comentado la situación del central del Barcelona y acude a París siendo el futbolista más joven del equipo. «Es normal que esté apenado por no ir a la Eurocopa, pero es del 2007. La información que tenemos es que está feliz por jugar unos Juegos. Aquí tenemos jugadores del 2000 y del 2007, con 7 años de diferencia».

Alberto Moleiro, Javi Guerra, Gabri Viega o Rafa Marín son otros de los nombres más destacados que se han quedado sin ir a París. En el caso de Veiga, su discreto rendimiento en la liga saudí no ha ayudado a la hora de contar con él. Además, no ha podido contar con futbolistas con edad como Lamine Yamal o Nico Williams, ya que ambos están en la Eurocopa y no han podido estar para el seccionador, «aquí están los que están disponibles y convencidos al 100%», ha afirmado el técnico.

🏅Comienza nuestra aventura...



¡Es momento de soñar!



👕 Estos son los 𝟐𝟐 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 citados por 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐚 de cara a la preparación de los Juegos Olímpicos



ℹ️ https://t.co/SWxa1zXU5E#UnSueñoCompartido pic.twitter.com/UfmyrW0e7I — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 26, 2024

Denia tendrá que hacer cuatro descartes antes de volar a la capital francesa, y uno de los factores que más tendrá en cuenta será el de poder jugar en diferentes puestos, «esta semana va a ser clave. Aquí la palabra polivalencia cobra mucha importancia». En la convocatoria, destaca la presencia del central del Girona Eric García, que participó en el pasado Mundial de Catar con la selección absoluta, y que disputará sus segundos Juegos Olímpicos, al igual que Juan Miranda (Betis), mientras que ha entrado el defensa Pau Cubarsí (Barcelona), que se cayó de la prelista de la Absoluta para la Eurocopa.

España se concentrará el 1 de julio en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), y debutará en la cita olímpica el 24 de julio en París ante Uzbekistán. Tres días después, el 27, se enfrentará a República Dominicana y el día 30 jugará ante Egipto.

Lista de convocados

Porteros: Arnau Tenas (PSG). Joan García (Espanyol) y Alejandro Iturbe (Atlético)

Defensas: Juanlu Sánchez (Sevilla), Marc Pubill (Almería) Eric García (Barcelona), Pau Cubarsí (Barcelona), Jon Pacheco (Real Sociedad), Mosquera (Valencia), Miguel Gutiérrez (Girona) y Miranda (Betis).

Centrocampistas: Aimar Oroz (Osasuna), Turrientes (Real Sociedad), Álex Baena (Villarreal) y Bernabé (Parma), Pablo Barrios (Atlético).

Delanteros: Fermín (Barcelona), Sergio Gómez (Manchester City), Abel Ruiz (Sporting Braga) Samu Omorodion (Atlético) y Camello (Rayo) y Diego López (Valencia).