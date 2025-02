Estuvo en los Alpes. Mario García Romo (Villar de Gallimazo, Salamanca, 25 años) apuró sus entrenamientos a 1.800 metros de altitud antes de viajar a París. En su mente está sacudirse el polvo de una temporada en la que aún no ha conseguido brillar ... y hacerlo ahora con un buen puñetazo en la mesa olímpica. Alcanzar la final de los 1.500 metros y medirse allí a los Ingebrigtsen, Kerr, Nuguse... mediofondistas que están por encima suyo. Pero a los que jamás ha temido.

-¿Cómo fueron sus últimos días?

Seguí en Saint Moritz hasta el día 22 y luego bajé a Zúrich para hacer un poco de adaptación al calor. El 28 ya nos vinimos a París.

-¿Cómo se encuentra?

Bien, bien. Entrenando duro y afinando la forma. Y sobre todo, con mucha calma.

-En los Nacionales no se le vio muy bien...

Es verdad. Esperaba estar mejor pero al final no tuve las piernas como yo quería, no me quedaron fuerzas para atacar.

-Usted ha perdido velocidad final este año.

No es eso. La velocidad la tengo, en los entrenamientos estoy corriendo bastante rápido, lo que sucede es que me falta resistencia láctica, poder aguantar más sin que se acumule la fatiga. No me preocupa porque esto es algo que se trabaja y se mejora rápido. La tendré para los Juegos: confío mucho en la preparación que llevamos a cabo.

-¿Con qué objetivo llega a París?

Voy a competir. Y siempre pienso en las medallas. Iré a luchar por el podio.

-Los favoritos del 1.500 son el noruego Ingebrigtsen y el escocés Kerr. Si tuviera que apostar 1.000 dólares ¿por cuál de los dos lo haría?

(Risas) ¡Los apostaría por mí!

-¿Y cómo los ve?

Kerr está muy bien, quizá un poco por encima. Pero Ingebrigtsen ha tenido una lesión este año o sea que mejorará. Los dos llegan muy en forma a París.

-El trabajo que llevaron a cabo ustedes, su grupo de entrenamiento ¿en qué se diferencia del de otros mediofondistas?

No hay grandes diferencias, la verdad. Lo más importante es la profesionalidad. Todos estamos entregados de forma exclusiva al atletismo, las 24 horas del día. Nuestro patrocinador, On, está dedicando muchos recursos. Dos meses de concentración en Saint Moritz es una inversión elevada. Y luego entrenarme a diario con el estadounidense Nuguse o con el australiano Hoare, pues es un lujo. Somos tres atletas de menos de 3:30.

-¿Y eso no podría ser contraproducente, demasiado exigente?

Por supuesto. Al final somos 'muchos gallos en un corral'. Pero trabajas mucho la parte mental, y esto es decisivo, la paciencia, saber ver las cosas con perspectiva, asimilar los malos resultados.

-Adel Mechaal ganó el Nacional de 1.500. ¿Cómo lo ve?

Está en un gran estado de forma. Lo hizo muy bien en los Europeos de Roma, va a llegar muy bien a París y se lo merece. Es un atleta que trabaja mucho y tiene mucha experiencia en campeonatos internacionales.

-Katir se encuentra cumpliendo una sanción por dopaje. ¿Ha tenido noticias recientes de él?

No. No tengo ningún contacto con él. Tampoco los tenía antes de la sanción.

-Los criterios de excelencia de la Federación Española generaron polémica ¿Qué opinión tiene?

Yo siempre he sido partidario de dar oportunidades. Pienso que hay que llevar a los Juegos a todos los que se lo han ganado a nivel internacional, por ranking. A los atletas jóvenes, las grandes competiciones les sirven como experiencia para el futuro. En 2022 yo fui de los últimos en entrar por ranking y luego conseguí ser cuarto en los Mundiales de Oregón. Si yo fuese seleccionador, pues llevaría a todos los que pudiese, llenaría el equipo entero y me gustaría que mis compañeros que se lo han ganado estuviesen conmigo en París. Un ejemplo claro es Víctor Ruiz, en 3.000 obstáculos, que se ha quedado sin su sueño olímpico después de muchos años de trabajo y quiero darle todo mi apoyo. Pero hay que respetar la opinión de la Federación.

-¿Cómo ve los Juegos?

Yo nunca he estado en unos Juegos Olímpicos y creo que los de París son muy grandes, con mucho ambiente, muy bien organizados y espero que no haya problemas de seguridad o políticos. Los Juegos representan la unión del mundo.

-¿Qué atletas españoles ve en el podio?

A Jordan y a Peleteiro. En 1.500 metros espero que Adel, Ignacio o yo, tengamos opciones de medalla. En 800 veo muy bien a Attaoui y en marcha siempre hay opciones de podio.

-¿Qué se puede mejorar en el atletismo español?

En los últimos años ya ha mejorado mucho. Quizá creo que se podría avanzar en la parte profesional, en las opciones de ayudas a los atletas, tanto por parte del Estado como de las marcas deportivas. Tenemos mucho talento y con más inversión económica, las condiciones de los atletas mejorarían. En Estados Unidos, por ejemplo, las marcas deportivas invierten mucho dinero en los atletas. Esto es alto rendimiento y requiere mucho tiempo, no sólo son dos horas de entrenamiento al día. Recuperación, descanso, tener buenas condiciones en los viajes, todo esto es decisivo.