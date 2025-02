España pasa a cuartos con dos tiros libres anotados en el último suspiro

Quedaban sólo 1,9 segundos para que terminara el partido y Puerto Rico ganaba por un punto. La española Laura Gil tenía ante sí dos tiros libres importantes en una carrera deportiva ya repleta de éxitos desde las categorías inferiores. La murciana acertó sus dos ... lanzamientos desde los 4,60 metros y ponía por delante a su selección (62-63), Puerto Rico realizó un tiro desesperado que no encontró su objetivo y España pasaba a los cuartos de final de los Juegos de París.

Puerto Rico Trinity San Antonio (7) , Guirantes (15), Brianna Jones (0), Roma (1), Hollingshed (10) -cinco inicial-, Rosado (11), Quiñones (2), Meléndez (7), Benítez (0), Pérez (0), Gibson (0) Pagan (9). 62 - 63 España Maite Cazorla (2), Queralt Casas (2), Leonor Rodriguez (17), Laura Gil (2) , Megan Gustafson (18) -cinco inicial- Alba Torrens (0), Vilaro (2) Mariona Ortiz (8), María Araujo (8), Paula Ginzo (4), Leticia Romero (0). Parciales 9-18, 16-21, 19-5, 18-19

Árbitros: Andrés Bartel (Uruguay), Maripier Malo (Canadá), Yevgeniy Mikheyev (Kazajistán). Sin eliminadas.

Los dos aciertos de la jugadora del Avenida premiaban a un combinado que nunca se dio por vencido ni cedió al despegue de las rivales americanas en la segunda parte. Sólo unos instantes antes de que Gil se consagrara en esos dos tiros tiros libres, Mya Hollingshed había adelantado a Puerto Rico (62-61) a falta de diez segundos para la conclusión. Pero a la pívot de 32 años no le tembló la mano y logró sus dos únicos puntos del partido en 31 minutos de juego. Gil fue objeto de falta tras coger un rebote –terminó con seis capturas– de un lanzamiento triple de Leo Rodríguez.

«Les pedí a las jugadoras ganar el partido de un punto de penalti injusto, esa fue la frase, que no volveré a repetir en lo que queda de campeonato», bromeó el seleccionador español, Miguel Méndez. En el mismo sentido, la española Mariona Ortiz, clave con tres canastas en los momentos más calientes, manifestó que «aunque sea de uno, una victoria es una victoria... Habíamos hecho un gran trabajo contra China y no queríamos tirarlo. Laura Gil ha metido dos tiros libres que no tengo palabras».

La selección nacional fue superior en la primera parte (39-25), pero Puerto Rico no se rindió y recurrió al físico, acompañado por un mayor acierto en el tiro. Mientras las de Méndez atravesaban un verdadero bache en el tercer cuarto, las portorriqueñas recortaban 14 puntos de desventaja y llegaban a empatar (44-44), e incluso Hollingshed adelantaba por vez primera (47-46) a las boricua. Ya en el último asalto, la igualdad fue constante y el duelo se decidió en el último suspiro.