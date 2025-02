El fútbol español, tanto masculino como femenino, atraviesa un momento dulce. Vigente campeón de Europa a nivel de clubes y selecciones, el dominio en el balompié continental es indiscutible. El nuevo reto que se le presenta son los JJ.OO. El combinado dirigido por Santi ... Denia, que debuta hoy ante Uzbekistán (15.00, Teledeporte), acude a París con la difícil tarea de superar la actuación del grupo dirigido por un tal Luis de la Fuente en Tokio, culminada con una medalla de plata. A pesar de la dificultad, no se plantean otro objetivo que no sea escalar a lo más alto del podio. Así lo refleja Pablo Barrios (Madrid, 2003), centrocampista del Atlético llamado a liderar la medular española en la capital gala, en conversación con este periódico.

-¿Cómo se encuentra la selección de cara a un evento como los JJ.OO.?

-Bien. Tenemos un gran grupo y hemos hecho una gran preparación para poder llegar a los Juegos de la mejor manera posible.

-¿Con qué objetivo acuden a París?

-Traer el oro. No nos planteamos otro objetivo.

-La generación pasada les dejó el listón alto con la plata conseguida en Tokio. ¿No se conforman con menos que la medalla de oro?

-No. En los anteriores Juegos no pudieron llevarse el oro, así que nosotros tenemos que conseguirlo.

-Qué significa para usted acudir a una cita así?

-Los Juegos Olímpicos son el evento a nivel global y de todos los deportes más importante. Es un sueño para cualquier deportista español el poder representar a tu país. Es un orgullo poder estar aquí.

-Cuando empezó a jugar el fútbol siendo un niño, ¿se imaginaba alguna vez acudir a una cita así?

-Cuando eres más niño no te imaginas los Juegos Olímpicos en el fútbol. Te los imaginas de todos los deportes que hay, atletismo, baloncesto... Pero poder estar aquí en el ámbito del fútbol es una suerte.

-¿De quién se acordó cuando se enteró?

-La primera persona de la que me acordé fue de mi madre. Siempre me acuerdo de ella cuando me llegan este tipo de cosas. Luego también de mi familia, amigos y todas las personas que me han ayudado a estar donde estoy.

-Ha crecido en un ambiente deportivo. Su padre fue futbolista y su hermana hizo gimnasia rítmica. ¿Qué le dijeron?

-Se pusieron muy contentos por mí, por poder vivir a mi lado todo lo que estoy viviendo. Siempre me ayuda muchísimo el apoyo que me dan en casa.

-¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de unos Juegos Olímpicos?

-Lo primero que recuerdo son los partidos de la selección española de baloncesto contra Estados Unidos, Usain Bolt, la natación también... No sé, soy aficionado a muchísimos deportes.

-En el fútbol masculino solo pueden competir selecciones sub-23 con tres excepciones por equipo. El hecho de poder competir solo una vez, salvo algunos que consiguen repetir, ¿lo hace más especial?

-Sí, eso es lo especial que tienen los Juegos, que probablemente los vas a poder jugar una vez. En nuestro grupo hay gente que los va a poder disputar por segunda vez [Eric García y Miranda], pero es muy difícil poder pillar dos generaciones. Eso también es lo que tiene de especial.

-¿Debería eliminarse la restricción de edad para hacerlo más atractivo y poder equipararlo con una Eurocopa o un Mundial?

-No sabría decirte. Sí que es verdad que los Juegos vienen después de la Eurocopa. Entonces, si hay jugadores que van a Eurocopa, también tendrían que ir a los Juegos. Por lo que no tendrías vacaciones en todo el año, porque una vez acaben los Juegos empieza otra vez la Liga. Sinceramente, no lo sé. No sabría que decirte.

-Uzbekistán, República Dominicana y Egipto, muy desconocidos para el público, son sus rivales en la fase de grupos. ¿Qué me puede decir de ellos?

-Contra Uzbekistán nos enfrentamos este año con la sub-21 y eran un gran grupo, lo hacían bien. De los demás desconozco un poco todavía cómo son. Pero bueno, en ello estamos. En verles cómo juegan y cómo nos pueden hacer daño para poder contrarrestar a todos los equipos.

Ídolos

-Durante su estancia en París, ¿con qué deportista le gustaría hacerse una foto?

-A nivel nacional hay muchos deportistas top. Me gustaría una foto con Rafa Nadal. Y a nivel internacional, con LeBron James o con algún jugador de la NBA me haría mucha ilusión.

-Aquel aficionado a los JJ.OO. que no siga el fútbol ni el Atlético, ¿con qué se va a encontrar cuando vea jugar a Pablo Barrios?

-Yo siempre intento hacer lo mismo en el campo: salir a disfrutar y jugar al fútbol, que es lo que más me gusta hacer en la vida. Y soy muy afortunado por poder jugar una competición como esta.

-¿Qué sintió al ver el éxito de la selección en la Eurocopa?

-Me dio mucha alegría por todos los chicos que están ahí, por lo que han logrado. Han demostrado ser el mejor equipo de toda la competición y me puse muy contento por ellos.

-Que futbolistas españoles tan jóvenes se encuentren ya en la élite, ¿supone una inspiración?

-La Eurocopa que han hecho Lamine Yamal y Nico ha sido espectacular. Han demostrado ser jugadores de alto nivel mundial. Inspiran a todos los jóvenes que están empezando e incluso a los que ya están en el alto nivel para mirar dónde se puede llegar.

-Uno de los temas más comentados del verano ha sido la permeabilidad de futbolistas como Morata a las críticas. ¿Le vio muy sensible a ellas durante la temporada?

-Álvaro es un chico muy, muy fuerte. La gente de aquí se ha pasado mucho con él y él siempre lo ha dado todo por la selección. De las personas por las que más me alegraba que ganasen el título era por él, porque sé que ha sufrido y me alegro muchísimo por él.

-¿Qué opina del regreso del escudo del Atlético de Madrid?

-Era lo que todo el mundo quería, la afición y la gente del club. Estamos todos muy contentos porque esté de vuelta para volver a lo que era la esencia del Atleti.

-¿Esta temporada debe ser la de su confirmación como un jugador fundamental en el Atlético?

-Ojalá. Después de los Juegos tocará volver al equipo, trabajar duro y entrenar duro. Tener un puesto en el Atleti no es nada fácil porque hay mucho nivel en el equipo. Pero tocará entrenar fuerte y aprovechar las oportunidades.

-¿No se plantea otra opción que quedarse en el Metropolitano?

-No, no. Mi futuro, de momento, está en el Atlético.