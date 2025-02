Dos penalizaciones privan a la España de Miriam Casillas del diploma olímpico

Miriam Casillas: «El nivel de los cuatro ha sido muy bueno»

Instantes después de que Miriam Casillas cruzara la meta en la prueba del relevo mixto de triatlón en novena posición, la televisión gallega (la atleta pacense pertenece al club Triatlón Ferrol) recogía sus impresiones y resaltaba que en la delegación española se paladeaba un regusto agridulce por una actuación de mucho mérito aunque sin la recompensa esperada. «Queríamos el diploma, veníamos a por ello y nos hemos tenido que conformar con el noveno puesto, pero el nivel de los cuatro ha sido muy bueno, diría que el mejor de los últimos años, ahora solo queda creer en este equipo y haciendo las cosas bien, sin penalizaciones y sin errores, podemos estar delante», analizaba la deportista extremeña.

No pasó de puntillas por una de las polémicas vinculadas a su disciplina en esta cita olímpica, las condiciones de salubridad del río Sena, un tema sobre el que fue abiertamente crítica tras su participación en la prueba individual y que volvió a abordar: «la pena es que no hubiera un plan B, somos los primeros que queríamos nadar aquí siempre que las condiciones fueran buenas, porque el sitio es espectacular, en el centro de París, pero siempre hay que tener unos mínimos, porque se tiene que pensar en el atleta, que nos dejamos la piel, y esos mínimos han quedado en el límite y no se ha puesto por delante al atleta».