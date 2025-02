La controvertida Khelif se asegura una medalla entre el fervor de los argelinos

Se ha convertido, probablemente a su pesar, en una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos de París. La boxeadora Imane Khelif se aseguró ayer ... una medalla tras derrotar a la húngara Anna Luca Hamori. No hubo golpes fulminantes, como los que determinaron la renuncia de la italiana Carini a los 40 segundos de combate, pero sí una evidente superioridad, reconocida por todos los jueces y jaleada por el público. Khelif fue recibida en el pabellón con aplausos y flamear de banderas argelinas. Hamori, pitada incluso durante el paseíllo inicial, fue la víctima ocasional de un caso que ha levantado la mayor polémica de estos Juegos.

Khelif estará en el podio, lo que no pudo hacer en el Mundial de Nueva Delhi de 2023, cuando la Federación de Boxeo la descalificó por no haber superado los test bioquímicos y presentar un nivel excesivo de hormonas sexuales masculinas. Su caso es similar al de otra púgil, la taiwanesa Li Yun-Ting, que sin embargo ha despertado menor controversia. La polémica con Khelif alcanzó el grado de ebullición tras el abandono de la italiana Angela Carini tras recibir dos golpes en la nariz. «Me dolía muchísimo -dijo-; nunca me habían pegado tan fuerte».

La húngara Hamori ha demostrado ser una púgil más dura y no ha rehuido nunca la pelea, aunque jamás llegó a inquietar el triunfo de Khelif, muy superior. La polémica continuará porque la argelina avanza a semifinales y es una clara candidata al oro olímpico en su categoría. Las pasiones nacionalistas, para colmo, están excitando un debate confuso, que mezcla ética, biología y medicina en medio de una lucha de poder entre organismos. Argelia apoya fervientemente a su boxeadora, pero la Federación Húngara había reclamado su retirada antes de su combate con su rival de hoy. El COI insiste en que aquellos análisis se hicieron sin las debidas garantías y que ambas deportistas cumplen con los requisitos para participar en París. Una de ellas, la taiwanesa Li, ya estuvo en Tokio, aunque fue derrotada en su primer combate.