Decidió quedarse en Pamplona. Asier Martínez (Pamplona, 24 años, campeón europeo de 110 metros vallas en Múnich 2022) no ha querido llevar a cabo concentraciones ... en centros de entrenamiento para preparar los Juegos Olímpicos, tampoco ha querido aislarse porque prefiere estar en su entorno, con su gente, en su casa, con sus comidas, sus amigos, sus rutinas diarias. Ha viajado a París sin estar bajo los focos, sin muchas pretensiones, porque hasta el momento su temporada no está siendo brillante. Llega a los Juegos sin presión externa. Y él tampoco se añade presión a sí mismo.

—¿Cómo se encuentra?

—Bien. La verdad es que estoy bien, me he entrenado a gusto y he afinado la preparación. Hemos analizado lo sucedido durante la temporada de verano y hemos llevado a cabo algunos cambios en los entrenamientos estas últimas semanas. Las marcas este invierno fueron impresionantes, no las esperábamos tan buenas y sin embargo, ahora las marcas han sido de peor calidad. Comencé bien en Ibiza (13.29 en el mes de mayo), pero luego los cronos no han progresado como esperaba.

—¿Igual ha fallado algo en la planificación?

—En la planificación de los entrenamientos, no. Quizá sí en la programación de las competiciones. Aquel viaje a Oregon para competir en la Diamond, tan cerca de los Europeos de Roma, creo que me lastró un poco, sí. La dinámica de competición que he tenido no ha sido buena. Y sin embargo, sé que estoy bien a nivel físico.

—Volviendo la vista dos años atrás, ¿qué valora más, el oro europeo que logró en Múnich o el bronce mundialista de Eugene?

—Me hizo más feliz el oro de Múnich. Fue muy especial. Llegaba como uno de los favoritos, gané al francés Martinot, delante de toda mi gente... Fue realmente inolvidable. Ahora bien, creo que tiene más valor deportivo un bronce en unos Mundiales que un oro europeo.

—¿Le sorprendería repetir ese bronce en París?

—Sí. Sin duda. Incluso me parece que, con los últimos meses que llevo, pensar en la final olímpica sería exigirme demasiado a mi mismo.

—Su gran rival en España, el valenciano Quique Llopis, está en un gran momento, ha competido este verano mejor que usted.

—Sí. Creo que está corriendo en las marcas que él valía desde hace mucho y no le habían salido. Me alegro por él porque nos llevamos muy bien y creo que él tenía mucho trabajo acumulado, de mucha calidad, y ha terminado por salirle.

—¿Ve a Llopis en la final olímpica?

—No va a ser fácil tal y como están las marcas de los rivales.

—Son ustedes dos españoles en la élite mundial. ¿Nunca se han planteado entrenarse juntos?

—Pues justamente hace unos días Quique me lo ofreció. Me preguntó si quería irme unos días con él al CAR de Sant Cugat, donde están concentrados. Pero le expliqué que prefiero estar en mi entorno, donde siempre, no quiero variar nada, quedaban pocos días y decidimos seguir con los últimos días de preparación en Pamplona.

—¿Cree que el podio de los 110 vallas en París será copado por Estados Unidos?

—Eso me sorprendería. Creo habrá algún jamaicano en las medallas.

—¿Será Holloway el campeón olímpico?

—Yo creo que sí. Ha mejorado mucho sus marcas.

—¿Qué destacaría de él?

—Es curioso porque siempre que hablamos de vallistas solemos fijarnos mucho en la técnica, analizarla y todo eso. Pero en el caso de Grant Holloway yo destaco directamente su físico. Tiene un poderío impresionante, a nivel de velocidad, de fuerza, de salto. Es un gran velocista, un saltador de longitud brutal, de altura. Tiene un físico portentoso, inigualable

—¿Qué atleta, que figura internacional está deseando ver competir en París?

—Fred Kerley, el velocista americano, sin duda. Es un tipo muy diferente a mi, la verdad, pero me alucina verle, las entrevistas que hace y todo eso. Tiene una confianza tan brutal en sí mismo que me impresiona. Siempre.

—Ha habido mucho ruido este verano con los criterios de selección de la Federación Española...

—Sí, no es un tema fácil para opinar porque lo de seleccionar los equipos es un asunto complejo. Lo que sí tengo claro es que yo voy a estar siempre con mis compañeros, nunca voy a dejar de lado a un atleta que haya sufrido una situación difícil de este tipo, no voy a ser esquirol. El esquirolaje no es lo mío.

—¿En qué situación está el atletismo español?

—Lo veo bien, lo veo fuerte. Hemos mejorado en muchas especialidades.

—España logró 11 finalistas en los Juegos de Tokio. ¿Se superarán en París?

—Esto lo veo muy difícil. Creo que acceder a las finales va a estar muy difícil.

—Se hablado de fútbol mucho en los últimos días con la Eurocopa... ¿la ha seguido de cerca?

—No. No es mi deporte favorito. Quitando Osasuna, que es mi equipo, no me interesa demasiado el fútbol.

—¿Qué deportes le gustan?

—Mi deporte favorito es la pelota vasca. Sigo muy de cerca toda la temporada de los pelotaris. Y también disfruto con el boxeo y las MMA.

—¿Y cómo ha llevado los sanfermines? ¡Eso altera a cualquiera!

—Me escapé. Yo soy muy sociable, me encanta comer, beber, disfrutar... Si me llego a quedar aquí, la preparación olímpica se va al traste. Me fui unos días a Bidart.

—¿Y cómo es su alimentación?

—Muy variada. Trabajamos con un nutricionista que diseña los menús, pero no hay nada demasiado especial, ni soy vegetariano ni quitamos gluten... a mi todas esas cosas me acaban estresando. Soy de comer cosas normales. Me encanta comer.

—¿Su plato favorito?

—Los chipirones en su tinta.