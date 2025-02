No hay barreras para Chloe Dygert

La lluvia, empeñada en ser protagonista en estos Juegos, convierte el circuito de contrarreloj en una pista de patinaje para las ciclistas. Las caídas se suceden en rotondas y curvas de un trazado donde el arbolado favorece los accidentes, por lo que tras la meta ... situada en el puente Alexander III, el paso de las ciclistas por la zona mixta es una sucesión de heridas. Codos, rodillas... pocas se libran de mostrar heridas de guerra tras la crono de 32 kilómetros ganada con total autoridad por la australiana Grace Brown y donde la española Mireia Benito fue la 22ª. Chloe Dygert finalizó tercera, pero en cuestión de heridas la estadounidense es imbatible. Bajo el culotte, en su muslo izquierdo, se esconde el recuerdo de un accidente que en 2020 estuvo a punto de seccionarle la pierna. Se esconden cientos de horas de recuperación, de mucho dolor, de lucha para lograr lo que parecía imposible, regresar a la competición y encima volver a ganar.

Porque Dygert (27 años), que desde ayer tiene tres medallas olímpicas, es la vigente campeona del mundo contra el crono –suma dos títulos en su palmarés–.Y en 2020 corría hacia otro título en Imola cuando tras trazar mal una curva golpeó contra el quitamiedos, que actuó como una cuchilla. El corte le seccionó el 80% del cuádriceps y varios ligamentos. Tras la primera operación regresó a tiempo para ganar el bronce en persecución por equipos en los Juegos de Tokio, en 2021. Pero el dolor era insoportable y tuvo que pasar de nuevo por el quirófano. Le costó muchísimo regresar pero en 2023 cumplió «el plan de Dios», como admitió tras ganar la crono mundialista.

Este año, su preparación para llegar a los Juegos ha sido muy complicada. En diciembre tuvo una lesión en el aquiles, en Flandes se cayó dos veces y después pilló el covid. «Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría», admitía en los días previos a París, donde aseguró que llegaba en un buen momento. Pero quedaba otro problema. El mal tiempo que si a cualquier deportista pasa factura a nivel muscular, qué decir de alguien que sufrió una lesión tan grave.

Tras marcar el tercer tiempo en meta y asegurarse el podio, la corredora de Brownsburg (Indiana) se tumbó en una esquina alejada junto a dos miembros del equipo estadounidense. Mientras se tapaba la cara con una toalla para ocultar el dolor, su pierna izquierda delataba con su temblor el esfuerzo realizado en esos 32 kilómetros pasados por agua. Tras un momento de espera y a través de un esfuerzo que su cara refleja con toda la crudeza, logra sentarse en una silla para recibir durante más de 15 minutos un masaje de activación en ese cuádriceps que tanto ha sufrido.

Cabeza baja, gestos de negación al ser cuestionada, pero capaz de llamar a la campeona Brown cuando pasa junto a ella y ponerse en pie para felicitarla. El honor olímpico por delante del dolor. Después, vuelta al masaje y a valorar cuándo será capaz de ponerse en pie. Mientras tanto, un miembro del equipo estadounidense se acerca a los medios y reconoce que Dygert «es ejemplar. Es una gran profesional», con un tono de voz con el que parece no querer molestar en una escena tan personal que sobrecoge.

Después de 20 minutos, la estadounidense decide que es el momento. Pero no de irse al hotel, sino de ir a atender a los medios. De nuevo el esfuerzo supremo, los labios apretados y la incapacidad para dar un paso con su pierna izquierda. Pero Dygert no irá a la zona mixta caminando. Lo hará en bici, en esa montura en la que ha sido capaz de recorrer 32 kilómetros, ser tercera y volver a subir a un podio olímpico. Luego ya habrá tiempo de descansar para afrontar la prueba en línea y la persecución por equipos en el velódromo. En capacidad de superación, Chloe Dybert no tiene rivales.

