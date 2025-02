De la cara de póquer al discurso de medalla

Hay dos 'Álvaros' en cada competición a la que asiste el marchador extremeño. En los prolegómenos y la propia carrera, la cara de póquer impera en cada movimiento, cada mínimo gesto. La gorra y gafas oscuras que siempre porta nada tienen que ver con minimizar ... las incomodidades del sol, pues las usa incluso cuando el astro rey ni está ni se le espera. Su función no es otra que ocultar al adversario cualquier atisbo de conocimiento de lo que Martín está sintiendo en cada kilómetro del recorrido. Ya puede ser un tramo de transición sin grandes sobresaltos o el mayor de los sufrimientos ante el ataque de un rival que se sabe más fuerte y quiere aprovechar su momento. Es misión imposible conocer qué pasa por la cabeza del atleta de Llerena si se le echa un vistazo a su gestualidad. Como si se tratara del doctor Jekyll y Mr Hyde, ese oscurantismo táctico emanado del famoso juego de cartas contrasta sobremanera con el Álvaro Martín que, casi sin resuello por el descomunal esfuerzo, se pone delante de los micrófonos finalizadas las hostilidades para dar auténticas lecciones de humildad, de arraigo a una tierra de la que nunca se olvida y orgullo por el trabajo bien realizado. Sus palabras llegan casi más que su desempeño por las calles de París. Y no es la primera vez.

Como sucede en el póquer, Martín, muy emocionado, casi nos engaña al afirmar que él se siente un tipo normal, procedente de un pequeño pueblo de 6.000 habitantes como Llerena, de un club de la tierra como el Capex. Que no es un 'superhéroe' pese a que su extenso palmarés y el tesón y sacrificio que ello implica aparecen aderezados con dos carreras universitarias: Ciencias Políticas y Derecho, invitando a cualquier humano a seguir sus pasos porque él ejemplifica que todo es posible. Para el próximo curso tiene en mente dos masters porque es gran defensor de que es compatible. Y todo ello con una hoja de ruta muy clara, como dice, «siendo una buena persona». Un superhéroe seguro que no, pero Álvaro tampoco es un tipo normal. El deporte de alta competición exige que a la cima no llegue la gente normal, si acaso, aquellos que lo parecen. Y él ya habita en ella tras cerrar el círculo con una presea olímpica que se une a sus dos títulos mundiales y europeos. A sus 30 años ha culminado su brillante carrera después del sabor amargo de aquel cuarto puesto de infausto recuerdo en Tokio.

Por una cuestión física, un problema en la rodilla, el corredor que iba a ser tuvo que mutar en marchador. Su genética ayudaba pues su madre y hermana eran y son grandes marchadoras, si bien al principio le costó porque se veía muy «patoso. Parecía un pato mareado», llegó a decir en declaraciones al COE. Además de familia y amigos, algunas personas tienen mucho que ver en este éxito, como su entrenador José Antonio Carrillo, quien tras el bronce parisino le espetó que ha tenido la suerte de que Dios le pusiera en su camino. «Lo que hemos sufrido», le contestaba el atleta al tiempo que le daba las gracias. También el psicólogo Pablo del Río, que curiosamente tiene como cliente al judoca Fran Garrigós, el otro bronce de la expedición española.

Tres palabras le definen, según él mismo: «compromiso, voluntad y principios». Se podría añadir también la 'humildad', la de reconocer que el ecuatoriano y el brasileño eran superiores. Las dos primeras quedan perfectamente explicadas con varios ejemplos muy recientes, de esos de cuestión de horas. Uno, el martes recibió por voz de la presidenta de la Junta María Guardiola la inmensa alegría del galardón de la Medalla de Extremadura, que apenas pudo celebrar dada la cercanía de su estreno en París 2024. También ha reconocido que apenas fue consciente de que estaba pasando junto a la Torre Eiffel, dada la concentración que se requiere. «Ya veré las fotos luego», avisó. Y dos, como dijo a la conclusión de la cita de este jueves, «acabo de ganar el bronce y me gustaría quemar París esta noche pero mañana me levanto temprano para entrenar», ya que le queda aún la prueba mixta junto a la flamante plata y compañera de selección María Pérez. La tercera, 'principios', le ha acompañado en su dilatada trayectoria, siempre fiel a sus ideas, defendiéndolas hasta el final, como si fuera una medalla más. Son muy conocidas sus posturas encaminadas a un atletismo y deporte libre de dopaje, alzando la voz sin miedo a represalias, o a la transparencia y la honestidad de quienes tienen que comandar el atletismo español en los despachos. Hasta propuso que el Día de Extremadura se trasladara al 25 de marzo para conmemorar el levantamiento de campesinos de 1936 en Badajoz.

Una Extremadura presente en cada una de sus apariciones públicas y conquistas hasta convertirse en la leyenda que ya es. Jamás ha renegado de su condición de extremeño sino todo lo contrario, siempre con su Llerena allá por donde ha competido y orgulloso de representar a nuestra comunidad y a España en múltiples rincones del planeta. Nada más entrar en meta, ya sin la cara de póquer y ante los micrófonos de Televisión Española, volvió a acordarse de ella en un discurso que define casi más su grandeza como persona que como atleta.