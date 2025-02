El COE hace oficial el acuerdo para la candidatura olímpica de Cataluña y Aragón

cristian reino Barcelona Lunes, 28 de marzo 2022, 14:47 | Actualizado 16:30h. Comenta Compartir

El Comité Olímpico Español (COE) hizo oficial este lunes la candidatura española a los Juegos de Invierno de 2030, que de ser la opción ganadora se celebraría en Cataluña y Aragón, entre las estaciones pirenaicas de una y otra autonomía y entre Barcelona y Zaragoza. El COE, a través de una carta enviada al Gobierno español, al catalán y el aragonés, detalló en qué consiste el acuerdo técnico alcanzado entre las administraciones para optar a los Juegos. En cuanto los tres ejecutivos validen la misiva enviada por el COE, el documento de confirmación será trasladado al Comité Olímpico Internacional (COI) y a partir de ese momento la candidatura de los Pirineos españoles será oficial y optará de manera formal a la cita olímpica.

El proyecto olímpico español competirá contra Vancouver (Canadá) y Salt Lake City (Estados Unidos). Según el acuerdo técnico, las estaciones pirenaicas de Cataluña (La Molina, Baqueira Beret y probablemente Boi Taüll) acogerían las pruebas de esquí alpino, esquí de montaña, snowboard y freestyle. Además, el Palau Sant Jordi de Barcelona albergaría los partidos de hockey sobre hielo. En Aragón, entre Candanchú, Jaca y Zaragoza, organizarían las pruebas de fondo, el biatlón, el curling y las pruebas de patinaje (Zaragoza). Otras disciplinas, como los saltos de esquí, el bobsleigh o el skeleton, para las que no hay instalaciones en España, se celebrarían fuera y la ciudad de Sarajevo es la que está mejor situada.

Fuentes de la candidatura han apuntado que la elección final de la sede por parte del COI se conocerá en 2023, siete años antes de los Juegos. En estos momentos, el proyecto español no tiene aún nombre, por las discrepancias entre Cataluña y Aragón. El Govern catalán proponía como marca Barcelona Pirineos, pero el Ejecutivo de Lambán no lo ha aceptado. Tampoco hay consenso aún sobre dónde tendrían lugar la inauguración o la clausura de los Juegos, ni si habrá villa olímpica. Todo apunta a que las ceremonias serían en Barcelona y Zaragoza, respectivamente, pero la cuestión no está cerrada. En torno a 2.600 deportistas y entrenadores viajarían a las pruebas en Cataluña y unos 2.100 a Aragón.

La candidatura, no obstante, sigue aún en el aire. Existen enormes diferencias entre los gobiernos de Cataluña y Aragón y a nivel interno, en Cataluña, también existen disensos. La Generalitat tiene en contra a las entidades ecologistas, que le acusan de proponer un proyecto poco sostenible, pues en 2030 podría no haber nieve en partes del Pirineo catalán. Para disipar críticas, el Govern celebrará una consulta en las comarcas pirenaicas que acogerían las pruebas alpinas. Si la población de la zona rechaza el proyecto, la Generalitat no seguirá adelante con la candidatura. La celebración de esta consulta ha enfrentado a los dos socios en el Govern (ERC y Junts). Pere Aragonès acotará esta semana el ámbito de votación de este referéndum.