El calvario de Carolina Marín

Laura Marta Enviada especial a París Lunes, 5 de agosto 2024, 00:05

«Me he roto». Carolina Marín ya lo sabía cuando fue a buscar un volante cerca de la red y la rodilla no le aguantó. ... «Me he roto», le dijo a su entrenador en la primera mirada que cruzaron. Ahí, las primeras lágrimas, la rabia, la desesperación, Fernando Rivas fue a buscarla, más a consolar que a ayudar. Sabían los dos que eso era imposible de levantar. En el suelo del pabellón de la Porte de la Chapelle se habían quedado la rodilla derecha, las ilusiones, ocho años de sacrificio y espera, otras dos lesiones parecidas. Ahí se había quedado Carolina Marín.

Lo intentó. Se sentó en el banquillo, intentó encontrar el aire, apaciguar el dolor emocional más que el físico, ver alguna esperanza en esa rodillera que podía otorgarle unos minutos más, solo unos minutos más. Es lo que necesitaba para acercarse a la final, porque el marcador iba a su favor, como todo lo demás, por 21-14 y 10-6. Solo estaba a once puntos de alcanzar, al menos, la plata, rota toda posibilidad de disputar el oro en el último partido. Pero la rodilla no aguantaba, ni siquiera con toda la adrenalina de la situación y la fuerza de voluntad con la que ha construido su carrera y su personalidad. Arrastró la pierna un par de puntos antes de claudicar, con todo el dolor que suponía después de tanto esfuerzo. Arrodillada en la banda, con Rivas protegiendo su cuerpo como tratando de cargar en sus hombros el peso de esa derrota tan cruel. Ni siquiera contra la china, ni contra China entera, sino contra su cuerpo. Otra vez. Un peso que será difícil de levantar. Sí se levantó Carolina, envuelta en lágrimas, desconsolada, imposible entender qué podía sentir ella, pero sí sintiendo la grada, los que la conocen, incluso los que simplemente observaban la situación, la fatalidad del destino deportivo. El compromiso con el deporte, precisamente, es lo que levantó a Carolina Marín de ese suelo en el que se dejó parte de su vida. No quiso marcharse de allí en la silla de ruedas que le ofrecía la organización. Quiso hacerlo de pie. Nadie iba a hincar su rodilla, solo la rodilla misma. Agradeció entre lágrimas y saludos el apoyo de una grada que se había quedado en silencio, conteniendo la respiración, cuando cayó al suelo. Que se había quedado helado con las imágenes, con los recuerdos de aquella otra rodilla, y de esa misma más tiempo atrás. Que se había quedado incrédulo, corazón encogido y sobrecogido por las lágrimas, por el dolor íntimo de Carolina y colectivo del deporte. En la recepción de un golpe en un salto se le quebró el ligamento cruzado anterior. Se operó en los siguientes días y comenzó una recuperación que se alargó a los ocho meses. «Hay momentos de desolación, miedo, incertidumbre. Yo no sé cómo va a salir esto, si volveré a ser la de antes», admitía recordando aquel proceso oscuro del que salió con más sesiones en el diván, con María Martínez, que con sesiones de fisio. Salió del túnel a lo Carolina: más fuerte, más entera, mejor. Como si no hubiera pasado nada porque continuó su progresión imparable, pero sí había pasado en ella. Una primera cicatriz en el cuerpo. El sueño de Tokio, «a la basura» Pero llegó una segunda, que también se clavó en el alma. Porque llegó en otro momento crucial en su carrera, a dos meses de los Juegos de Tokio 2020. Esos que se habían aplazado por la pandemia y para los que se había preparado a conciencia después del que había sido su peor momento como profesional. Este todavía la bajó más al pozo del desánimo. No hubo imágenes porque se produjo en un entrenamiento. Hubo una llamada, que Fernando Rivas se negó a coger, pero ante la insistencia, descolgó. «Me he roto», surgió al otro lado de la línea. «Tenía el plan de desarrollo de Carolina para los Juegos de Tokio, el plan de la nueva Carolina. No llegué a mandárselo», explicaba Fernando Rivas a este periódico sobre aquel momento. La jugadora onubense quería volver enseguida, pero la obligaron a tomarse fines de semana largos. «Tuve que prestar más atención a temas más emocionales que tácticos. Me convertí en una especie de silla de ruedas, un pepito grillo, más que un entrenador». En ningún momento se plantearon que no pudiera volver. Al contrario, sabían que volvería mejor, mucho más competitiva. Noticia relacionada Las lágrimas de Carolina llegan al corazón del deporte español: «Pediremos una doble medalla de bronce» J. P. Martín Lo hizo. «No ha sido fácil, ha sido incluso más duro que la primera lesión porque ocurrió a dos meses de los Juegos. El sueño que tanto quería se ha ido a la basura. Los primeros días me costó muchísimo. Han sido dos años complicados, llenos de baches que la vida me ha puesto enfrente, pero los voy a superar», confirmaba tras aquella segunda lesión sufrida en mayo de 2021, recordando también que en ese periodo falleció su padre. Acompañada de su psicóloga María Martínez, Fernando Rivas y el resto del equipo, encontraron una luz que la levantaba cada día de ese agujero y que llegaba de la Torre Eiffel. Esos Juegos Olímpicos de París a los que acudía «en el mejor momento de su carrera», como señalaba Rivas en la previa de este torneo. Así lo demostró, cómoda fase de grupos, un susto en octavos, la mejor Carolina en los cuartos, y todavía superior en la semifinal. Hasta que, a once puntos de la medalla, un nuevo «me he roto».

