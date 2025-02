Botín y Trittel, octavos en la general en un día sin apenas viento en Marsella

Pedro Sardina Domingo, 28 de julio 2024, 19:22 Comenta Compartir

No dio la talla en viento en la rada de Marsella y las tripulaciones de 49er, 49er FX y las de iQFOil lo pasaron fatal para acabar las mangas del día, tanto es así que las tablas volvieron a casa en blanco al no bajarse ... en ningún momento la bandera de aplazamiento. La intensidad del viento no pasó de los 7 nudos, lo que muy perjudicial para estas clases.

El viento fue muy perezoso para inaugurar las pruebas de vela de París 2024 en la bahía de Marsella, con condiciones desiguales para las cuatro clases que se estrenaban. Si los iQFOiL empezaron con aplazamiento, los 49er FX fueron los encargados de levantar el telón de las regatas olímpicas, con vientos muy débiles, mientras los 49er lo recibían in crescendo en las dos últimas pruebas, disputadas a última hora de la tarde. Botín y Trittel finalizaron octavos de la general provisional al haber realizado un 16-6-4, que como toma de contacto no está nada mal, aunque los españoles están muy preparados para vientos superiores a los 10 nudos. Diego Botín se quejó del poco viento: «Hoy las condiciones han sido muy difíciles, con vientos más ligeros de lo que esperábamos. En la primera prueba no hemos logrado meternos en la lucha del lado derecho del campo, que era el bueno. No hemos logrado encontrar el espacio, estaba muy batallado. Luego hemos ido mejorando en las siguientes dos pruebas. Ha sido un día duro y hemos sobrevivido». Por su parte, Florian Trittel estaba de acuerdo con su patrón aunque es más optimista: «No ha sido un buen día para nosotros. Esperábamos condiciones de viento relativamente buenas y ha sido un día larguísimo, con menos viento del esperado, mucha espera, mucho sudor, pero hemos ido de menos a más. En la primera regata no pudimos materializar la buena remontada que habíamos conseguido durante la manga y en la segunda y la tercera hemos ido cada vez a mejor. Creo que el resultado es muy positivo de cara a mañana. Ahora toca un buen descanso, que ha sido un día duro». Primer día complicado para Támara Echegoyen y Paula Barceló, que no encontraron su sitio en el campo de regatas y no se centraron en las salidas. Cerraron la jornada con un (19) - 15 - 14, y se sitúan de partida en el puesto 19 de la general. Támara Echegoyen se mostraba tranquila y declaraba: «Nos preparamos cada día para conseguir nuestro mejor resultado y evidentemente hoy no ha sido uno de estos días, pero creo que más que quedarnos en los errores que hemos cometido, como necesitar más determinación en las salidas, vamos a quedarnos con los aprendizajes, y si hoy aprendimos a gestionar un viento como este, esto nos dará muchas ganancias. Siempre dijimos que Marsella iba a ser complicado y estamos en una competición de doce mangas, hay muchísimos puntos en juego y lo que está en nuestras manos es seguir trabajando. El viento ha sido bastante marginal, esperábamos que al menos tuviéramos siete nudos. Pero ha sido el mismo viento para todas y hubo quien pudo desarrollarlo mejor. Hemos tomado nota y la actitud es afrontar lo que tenemos y hacerlo lo mejor posible». Paula Barceló se mostró muy positiva: «El campeonato acaba de empezar y estamos animadas con los días que vienen. Lo positivo es que siempre sacamos un buen análisis de la jornada para afrontar la siguiente con más herramientas. Lo primero es hacer un buen análisis, ser autocrítico y seguir adelante, queda mucha regata». El iQFOiL, en blanco Los iQFOil ceraron el día en blanco porque no tuvieron en su área el viento suficiente para navegar. Tendrán que utilizar el día de reserva para completar el mínimo de regatas exigidas. Nacho Baltasar está deseando comenzar: «El viento se hace esperar, pero nosotros estamos preparados para lo que sea. Al final estos días y estas esperas se tienen que saber gestionar, este es nuestro deporte, en el que dependemos del viento. Yo quiero navegar y estrenarme en los Juegos Olímpicos y en realidad me adapto a las diferentes condiciones que pueda haber, pero es verdad que las condiciones de hoy eran muy límites, las tablas iQFOiL necesitan algo más de intensidad para poder volar, por tanto, creo que la decisión del Comité de mandarnos a tierra fue acertada. Además, con el calor que hace no era adecuado hacernos esperar en el agua». Y Pilar Lamadrid se lo tomó con mucha más filosofía: «Ha sido un día de romper el hielo, porque el simple hecho de poder salir al agua, ver las boyas y el comité te quita un poco el nervio de los días previos. Nuestra clase necesita un poquito más de viento para poder volar, por encima de los siete nudos. Esperemos que en los próximos días entre un poco más de viento. Durante el tiempo que estamos esperando en el agua intentamos estar lo más tranquilos posible, en modo ahorro de energía. Aunque es difícil encontrar ese punto de activación en el que no estés tampoco muy relajado. Y tenemos nuestros truquitos... nevera con hielo, bebida fría para intentar mantener la temperatura del cuerpo».

