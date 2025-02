Botín y Trittel asaltan el liderato en la clase 49er

Muy difíciles condiciones meteorológicas en el tercer día de regatas en Marsella, viento y olas que, hoy sí han sabido manejar Diego Botín y Florian Trittel para culminar su ascenso en la general provisional de 49er, que ahora lideran, a falta de tres pruebas más ... para la disputa de la Medal Race.

Con más intensidad de viento que en jornadas anteriores, el viento de dirección sur se ha visto muy afectado por la orografía en su llegada al campo de regatas, con fuertes diferencias de presión que han marcado la táctica y los aciertos y errores de los regatistas. A esto se han sumado las olas que tampoco han tenido una orientación clara, dificultando la navegación en el campo de regatas.

Diego Botín y Florian Trittel son los nuevos líderes de la flota de 49er en París 2024. Los españoles han firmado su mejor día, con unos parciales de 3-2-2, que les colocan al frente de la tabla y con 11 puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, los irlandeses Robert Dickson y Sean Waddilove. La distancia sobre los neozelandeses Isaac McHardie y William McKenzie, que han tenido su peor día y han bajado a la tercera plaza, asciende hasta los quince puntos. Una estrategia muy estudiada y una navegación muy rápida y consistente, con condiciones de viento más generosas que en días anteriores, han sido las claves para llegar a la penúltima jornada de competición en esta codiciada plaza. El miércoles disputarán las últimas pruebas de la serie clasificatoria para decidir el top ten que navegará en la Medal Race del jueves.

En la prueba inaugural del día, séptima del campeonato, la primera ceñida no fue de las más acertadas y llegaron a barlovento en novena posición. Durante la regata llegaron a ceder dos puestos más, pero en la última vuelta del recorrido consiguieron recuperar metro a metro hasta cruzar la línea de meta en tercera posición. La siguiente prueba fue una demostración de autoconfianza y máximo rendimiento: salieron a la cola de la flota y pasando popas para poder elegir el lazo izquierdo del campo de regatas, lo que les colocó en cabeza en la primera baliza, con mucha ventaja. Durante la primera empopada, sin embargo, una encalmada en la parte central les hizo caer a la cuarta plaza. La segunda ceñida volvieron a apretar para recuperar dos puestos y finalizar en segunda posición. En el último asalto del día, noveno del campeonato, se hicieron con la cabeza de la flota durante la segunda ceñida, manteniendo esta posición prácticamente hasta el final en una cerrada lucha con los británicos, que lograron superarlos al caer los españoles en un pozo de viento a escasa distancia de la llegada.

Diego Botín: «Aquí en Marsella, cuando el viento viene del sur, hay una montaña delante del campo de regatas que hace que el viento sea muy turbulento y muy variable. Hemos conseguido leer las condiciones y posicionar bien el barco en el campo de regatas en condiciones muy complicadas, con olas de varias direcciones y el viento cambiando de dirección. Estamos muy contentos de nuestra consistencia en un día como hoy».

«El planteamiento es seguir haciéndolo igual, intentando salir bien, leyendo bien las condiciones, trimar el barco para que vaya rápido e intentar hacer resultados consistentes. Todos los competidores tienen un pinchazo así que se trata de sumar los menos puntos posibles mañana y, después, en función de cómo vaya, pensaremos en cómo afrontar esa posible Medal Race».

Florian Trittel: «Cada regata ha sido un poco diferente. La primera con viento más de la izquierda y las siguientes más de la derecha. En la primera y en la última salimos bien, lo cual ayuda, pero en la segunda salimos muy mal y tuvimos que remontar. Cuando hemos estado delante hemos podido defendernos y cuando hemos estado detrás hemos sabido remontar. El momento más agónico era la baliza de barlovento, donde siempre había un bajón de viento y toda la flota se comprimía muchísimo, y no se sabía por dónde iba a entrar la siguiente tanda de presión. Hemos sabido leer eso bien y tener un día muy consistente».

Echegoyen y Barceló siguen remontando

La tripulación española de 49er FX, formada por Támara Echegoyen y Paula Barceló, ha protagonizado otra jornada de lucha y remontada. Con unos parciales de 13-7-5, se colocan en la décimo cuarta posición de la general provisional, a 13 puntos del top ten que se clasificará para la Medal Race.

Empezaron la primera regata del día en el grupo en cabeza, pero un pozo sin viento las relegó a la segunda mitad y cruzaron la línea de meta las décimo terceras. En la siguiente prueba fueron de menos a más y acabaron séptimas. En el último asalto del día, con unos 12 nudos de viento, Echegoyen y Barceló protagonizaron una excelente primera ceñida, en el top3 y por momentos liderando, pero en la parte final de ese primer tramo se vieron afectadas por otra zona de encalmada repentina que las dejó décimas en la primera baliza. Con su habitual espíritu de superación, la pareja española siguió luchando en cada bordo y cada virada y acabó firmando un quinto puesto.

Las difíciles condiciones están marcando la competición en 49er FX, con sonados pinchazos en la flota y mucha irregularidad en general. Las españolas seguirán luchando mañana, en las últimas tres pruebas de las series clasificatorias, para entrar en el top ten.

Las holandesas Odile Van Aanholt y Annette Duetz retoman el puesto de líderes con las francesas Sarah Steyaert y Charline Picon en segunda posición, a cuatro puntos. Terceras son las suecas Vilma Bobeck y Rebecca Netzler.

Támara Echegoyen: «Es el día en el que mejor hemos navegado con diferencia, hemos decidido lo que queríamos hacer en cada momento y hemos tenido siempre la oportunidad de estar en el Top5. Pero es increíble lo que está pasando en Marsella, con un viento que se rompía de repente, de 16 a 3 nudos en la misma regata, con lo que los cambios de posiciones han sido radicales. Pero siempre hemos ido hacia adelante, hemos remontado en todas las regatas incluso cuando las condiciones eran totalmente adversas. Hoy hemos estado en el agua como somos nosotras mismas, el ascenso ha sido bueno y ha abierto las opciones de seguir luchando».

Paula Barceló: «Las condiciones han sido bastante complicadas. Había momentos en los que había la misma presión por todo el campo pero, de repente, se rompía el campo y pasábamos de tener 16 nudos a 3 nudos. Ha habido baile de posiciones durante la regata, algo que teníamos en cuenta e, igual que hemos ido para atrás, otras veces hemos ido hacia adelante. Esa persistencia y esa consciencia de que podía pasar cualquier cosa, el espíritu de lucha y el no tirar la toalla es lo que hace que hoy volvamos con nuestro mejor día y, sobre todo, con unas muy buenas sensaciones de haber navegado ya como somos nosotras».

Problemas para Nacho Baltasar

Los problemas técnicos han marcado la jornada de Nacho Baltasar, representante español en la clase iQFOil masculino. Ayer el español destacó por marcar las velocidades más altas de la flota, y hoy ha comenzado sumando un quinto puesto en la primera regata del día, tras una salida en la que la mayoría de los participantes ha tenido dificultades para foilear, incluido Baltasar. Este nuevo dígito en los marcadores le permitía ascender hasta el sexto puesto de la general.

A partir de ahí la progresión del español se ha visto mermada en el resto de las pruebas al sentirse incómodo con el material y no conseguir el trimado idóneo. Sus siguientes parciales fueron 13-10-17-11, lo que le sitúa décimo tercero de la general provisional.

Al finalizar la jornada, el propio Nacho Baltasar comentaba la avería sufrida con un tornillo del mástil del foil antes de salir al agua, su arreglo en el último momento y cómo ha ido encontrándose incómodo con su tabla en una jornada que ha sido, cuanto menos, difícil, con un viento inestable en intensidad y cambios en los recorridos cubiertos.

Cambio de líderes en iQFOiL masculino, con el holandés Luuc van Opzeeland primero, seguido del polaco Pawel Tarnowski y del israelita Tom Reuveny, todos en un puño de cuatro puntos.

Nacho Baltasar: «Un día con viento muy inestable, muy complicado. Hemos empezado bien la jornada y después me he ido encontrando peor con el material, bastante incómodo, no encontraba el trimado. Hoy podía haber sido mucho mejor día, pero todavía quedan regatas. Ahora estamos mirando si hay alguna rotura, porque parece que la tabla no está al cien por cien».

«Cuando estaba montando se ha partido un tornillo del mástil del foil y se ha quedado dentro, sin que pudiéramos sacarlo. Hemos montado el mástil de reserva y cuando ya estaba preparado para ir al agua mi equipo ha conseguido sacar el tornillo roto del primer mástil y lo hemos reemplazado rápidamente».

«El objetivo es estar entre los diez primeros, entrar en las Medal Series, y estamos todavía en la lucha. Casi que hemos empezado hoy el campeonato, hemos hecho cinco regatas y vamos a seguir apretando mañana».

Complicado para Lamadrid

Pilar Lamadrid arrancaba la jornada en el puesto decimoprimero, después de que la vista de la protesta de ayer por el abordaje de la neozelandesa finalizara con un descalificado para ambas regatistas. La española ha sumado hoy unos parciales de 24-14-12-14-20 que la sitúan en el décimo octavo lugar de la clasificación provisional. En varias de las pruebas ha conseguido situarse por momentos en el grupo en cabeza, pero las encalmadas repentinas también han afectado este campo de regatas, provocando que las windsurfistas se bajaran del foil y se frenaran en seco, una incidencia que ha afectado a Lamadrid.

La británica Emma Wilson sigue liderando la clasificación y aumentando su ventaja, ahora de diecisiete puntos sobre la israelita Sharon Kantos. A cinco puntos de esta se encuentra la italiana Marta Maggetti.

Pilar Lamadrid: «Hoy ha sido un día largo, hemos hecho dos mangas de slalom por la mañana, después hemos vuelto a la playa y por la tarde tres mangas de barlovento-sotavento, con vientos muy inestables, que han ido subiendo y bajando a lo largo del día, con rachas de hasta 20 nudos. No ha sido mi mejor día compitiendo. Lo he dado absolutamente todo en el agua, pero al ser una flota tan reducida es muy fácil que con un error se sumen muchos puntos. Nos quedan dos días por delante antes de las Medal Series, podemos hacer hasta diez mangas y llevamos siete, así que todo está por verse todavía. Seguimos teniendo el objetivo de disfrutar, mañana no puedo perderlo de vista».