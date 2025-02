Blanco: «El problema ha sido que el presidente de Aragón rompe el acuerdo»

cristian reino Barcelona Miércoles, 22 de junio 2022, 10:29 | Actualizado 12:21h. Comenta Compartir

El día después de que el COE descartara de manera definitiva la candidatura española a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030, con sedes en Cataluña y Aragón, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha cargado este miércoles con dureza contra el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al que ha responsabilizado del fracaso del proyecto. «El problema» ha sido Lambán, ha afirmado sin medias tintas en Rac-1. «Sin ninguna duda, en Aragón se han hecho las cosas mal», ha reiterado. Blanco ha elogiado el trabajado desarrollado desde la parte catalana, tanto en lo que respecta al Govern, como al líder del PSC, Salvador Illa, o el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni.

«El trabajo de Aragonès y Vilagrà ha sido espectacular», ha señalado, también el del Gobierno central y el del ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha destacado. «No podemos decir que todo el mundo es bueno y todo el mundo es malo», ha aseverado. Según Blanco, las tres partes suscribieron un acuerdo técnico que fijaba un reparto de sedes de 42 para Cataluña y 54 para Aragón. «El problema ha sido que el presidente de Aragón, que por lo que sea rompe este acuerdo técnico y no lo respeta y a partir de ahí lleva el planteamiento de la candidatura al terreno político», ha rematado.

El dirigente del COE se ha despachado a gusto contra el dirigente socialista de Aragón. En el anuncio de ayer, en que dio por acabado el proyecto, repartió culpas y señaló que la candidatura no podía seguir adelante ante el desencuentro entre los representantes políticos de Aragón y Cataluña. «Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Nosotros hemos luchado para que haya entendimiento, respeto y diálogo, pero si no hay esas bases, no podemos seguir y esta es la decisión», manifestó Blanco.

El presidente del COE envió el 15 julio de 2021 una carta al COI para la presentación de una «eventual candidatura conjunta» de Cataluña y Aragón para la celebración de unos Juegos en los Pirineos, apoyada por los presidentes de España, Cataluña y de Aragón.

El Govern culpó ayer al «anticatalanismo» de Lambán del fracaso de los Juegos y acusó al Gobierno de permitirlo. El Gobierno de Aragón, mientras, cargó contra la «intransigencia» de Cataluña para una candidatura conjunta. Tanto Cataluña como Aragón preparan ya proyectos en solitario para 2034.

