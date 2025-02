«¿Quién se apunta a ir a París a ver los Juegos?»

Hace más de un año, cuando se abrió el sorteo para comprar las entradas para los Juegos Olímpicos, Unai Eibar escribió en el grupo de ... Whatsapp de la cuadrilla: «¿Quién se apunta a ir a París a ver las Olimpiadas?». Y lo que empezó como un mensaje de tanteo terminó el sábado con seis amigos de la cuadrilla 'Lokalizados' animando con banderas de Dinamarca a los pies del Sacre Coeur, en Montmartre, a los ciclistas que pasaban por delante. No es que les guste el deporte de la bicicleta más que otros, o Dinamarca («¡con algo hay que animar y las daban gratis!»), pero ven todo lo que entre en la agenda que se han montado para cubrir el calendario deportivo.

Con las entradas que consiguieron al apuntarse al sorteo, allá por enero de 2023, tienen acceso a pruebas diarias, y cuando no tienen, se buscan un plan gratuito, como el de ayer de ciclismo en ruta, o la de marcha, o los museos (gratis para menores de 26). El día anterior vieron hockey, que ni conocen las reglas y tampoco jugaba España, pero aún así, mueven la cabeza asintiendo cuando les preguntas si les gustó. «Es que lo que pasa aquí es distinto», dice Iker Egidazu: «Estamos acostumbrados al deporte más comercial y aquí es el deporte puro, lo que importa es el mérito», y sigue Ander Telleria, «hay atletas que no se llevan medalla pero baten sus propios méritos», y sigue Ibon Barrena: «Aquí se igualan los deportes: Carolina Marín juega un Mundial y nadie le hace ni caso, pero si lo hace en unas Olimpiadas se vuelve loco España». Y sigue otro y otro. Se quitan la palabra porque París le ha pellizcado a todos. Y no, no se esperaban este ambiente, dicen mirando a su alrededor, y el césped que cae por la ladera de Montmartre es un tablero del Risk en el que Eibar tiene una ficha clavada.

Nacidos todos en 1999 en la localidad guipuzcoana, a sus 25 años empiezan sus carreras profesionales tras haber estudiado Económicas, Magisterio, Fisioterapia, o Mecánica. Todos viven aún con sus padres, salvo Unai, que se acaba de mudar a San Sebastián donde hace un doctorado en Ingeniería de Sistemas, pero han invertido unos 600 euros cada uno para pasar una semana en la que han trabajado más de un año y medio: verán atletismo, waterpolo y hockey, voley playa, tenis de mesa y boxeo. «¿Cuándo vas a ver todos estos deportes en directo si no es aquí?», dice Lur Bereziartua. Sin embargo, aún no saben hasta dónde puede llegar la experiencia porque, tan solo en tres días, ya les ha pasado «de todo».

'La coronación de Napoleón'

Para empezar, cruzarse con una periodista en el tren de la que hablaban sin saber que la periodista era española y que los citaría para hacer un reportaje como este; tampoco contaban con que la Mona Lisa los defraudara y sin embargo les alucinara 'La coronación de Napoleón', y mucho menos contaba con que, al salir del Louvre, una famosa pareja de 'influencers' galos (LTDG) con miles de seguidores, «a los que ha fichado Eurosport para que hagan vídeos sobre los Juegos», los pusiera a jugar una partida de petanca a los pies del museo. Y ganarlos. «¿No te lo crees?», dice Lur, y saca el móvil para mostrar el vídeo en el que Markel Gutiérrez gana a un francés en su terreno.

El propio Markel vivió otra gran anécdota cuando fue a ver la prueba de marcha y pasó ante él, en Trocadero, Paul McGrath, corredor catalán al que él mismo ganó en 2018 cuando competía en 10 kilómetros. Y por si fuera poco, una noche, tomando algo en un bar de La Bastilla, en la tele estaban dando un resumen de las pruebas de gimnasia y «la chica que teníamos al lado era la de trampolín de Nueva Zelanda, Madaline Davidson, y su compañero de selección, Dylan Schmidt». Venga ya. Y qué más. La prueba ha terminado y se dirigen al Metro. «A saber», dicen, porque tienen entradas para ver deporte, pero esto son las olimpiadas.