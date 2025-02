Álvaro Martín ya tiene su medalla olímpica: «Este era mi último tren»

Álvaro Martín Uriol ya tiene la medalla que le faltaba. El extremeño es bronce olímpico, en su cuarto intento, en el último, como dijo después de la prueba. En un final de infarto, sufriendo al máximo, Martín ha tenido que pelear hasta el final por ... el ataque de Stano, «que no me ha dejado ni disfrutar del momento», ha reconocido. En ese kilómetro final, con cuatro atletas para tres metales, el recuerdo de Tokio impulsaba al extremeño. Allí fue cuarto, se quedó a un paso de esa medalla con la que tanto había soñado, y esta mañana se ha desquitado por todo lo alto. «He de reconocer que tal y como estaban los rivales, a lo máximo que podía aspirar era al bronce», ha admitido Martín, que ha dado a España la segunda medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos de París.

🥉 ¡¡Álvaro Martín, bronce olímpico en 20 kilómetros marcha!!



Qué difícil es ganar una medalla. Cómo nos has hecho sufrir en la última vuelta, pero esto ya no te lo puede quitar nadie.



𝙀𝙉𝙃𝙊𝙍𝘼𝘽𝙐𝙀𝙉𝘼 @Alvaroatletismo #ParisRTVE1a #Paris2024 pic.twitter.com/nkUBPnRcN6 — Teledeporte (@teledeporte) August 1, 2024

La marcha, siempre la marcha, esa especialidad que parece que molesta a la World Athletics pero donde España tiene un vivero inagotable de talentos. Después del histórico doblete del Mundial de Budapest, donde Álvaro ganó el 20 y el 35, quedaba por volver a pisar un podio olímpico 20 años después. España, con un gran equipo en el que además estaban Paul McGragh y Diego García, apostaba por un gran resultado, pero la representación americana con el ecuatoriano Pintado y el brasileño Bonfim han puesto muy caro el podio. De hecho, los 20 kilómetros ha sido una carrera de eliminación donde al empezar media hora más tarde la prueba por culpa de una tormenta, el calor y la humedad han sido dos condicionantes de lo que ha sucedido.

🫂 El abrazo de Álvaro Martín con su entrenador José Antonio Carrillo.



❤️‍🩹Ese abrazo habla solo, pero si escuchas la conversación te das cuenta de las grandes personas que hay detrás.



📹 @danielampuero #Paris2024 #ParisRTVE1a #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/LlXgRMO5yl — Teledeporte (@teledeporte) August 1, 2024

En el tramo final se ha descolgado McGragh y las medallas se las han jugado cuatro marchadores. El primero en claudicar ha sido Massimo Stano, y se han abierto las puertas para Álvaro, que de todos modos ha tenido que pelear hasta el final al perder la estela del ecuatoriano y el brasileño y ver a Stano apretar para alcanzarle. Pero la medalla no se podía escapar y no se ha escapado. Álvaro Martín Uriol ya tiene el palmarés completo.

Ecuador se coronó de nuevo en la marcha, como en los tiempos de Jefferson Pérez: Daniel Pintado consiguió el oro olímpico este jueves en los 20 kilómetros en París-2024, superando al brasileño Caio Bonfim (plata).

👏 Álvaro Martín, medallista olímpico, pero eso es lo de menos.



Su entrevista tras lograr el bronce, impecable.



''No soy ningún superhéroe, soy un tío normal que ha logrado una medalla y me he sacado la carrera intentando ser la mejor persona posible''#Paris2024 #ParisRTVE1a pic.twitter.com/iM22QUp0Ot — Teledeporte (@teledeporte) August 1, 2024

Pintado se mantuvo en el grupo de cabeza en todo momento y asestó su ataque definitivo en las dos últimas vueltas para ganar con un tiempo de 1h18:55. Bonfim (1h19:09) se impuso por apenas dos segundos a Martín (1h19:11) en la pugna por el segundo lugar.

Para Ecuador este oro es su primera medalla en la cita parisina y el sexto metal olímpico de su historia. Pero sobre todo devuelve al país a la cima de la marcha, una disciplina donde había conseguido las dos primeras medallas olímpicas de su historia, con Jefferson Pérez, oro de los 20 kilómetros en Atlanta-1996 y plata en Pekín-2008.

"Llevaba mucho tiempo pensando en esta carrera, pensando que hace tres años me quedé tan cerca de la medalla olímpica. El bronce me sabe a oro"@AlvaroAtletismo, en Eurosport con @PipeOlimpico #Paris2024 pic.twitter.com/v2umpOKaEO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 1, 2024

Pintado, de 29 años, consigue así el mayor éxito de su carrera, un año después de haberse proclamado subcampeón mundial en los 35 kilómetros marcha. Brasil obtiene por su parte su quinta medalla en París-2024, la segunda de plata. Caio Bonfim (33 años) también obtuvo el mayor éxito de su carrera, después de haber logrado en el pasado dos bronces mundiales (2017, 2023).

En París-2024, el bronce de Martín es la segunda medalla para la delegación española, después de la conseguida por el judoca Fran Garrigós en la categoría de -60 kilogramos.

Los marchistas masculinos tendrán una segunda y última oportunidad en estos Juegos Olímpicos con el relevo mixto, gran novedad del atletismo en esta edición, que está programado para el miércoles 7 de agosto.

«Este era mi último tren hacia la medalla»

Álvaro Martín Uriol estaba emocionado con la medalla que completaba su palmarés, la que faltaba tras haber sido doble campeón mundial y continental. «Creo que es el oro que podía obtener porque los rivales eran hoy muy superiores, y he tenido que sufrir a más no poder porque Stano estaba ahí, yo quería disfrutar pero hasta a falta de cinco metros no he cogido la bandera», ha explicado el marchador de Llarena, mucho más feliz que hace tres años en los Juegos de Tokio.

«Después de lo que sucedió en Tokio, donde quedé cuarto cerca de la medalla, el primer pensamiento que me vino fue el de otra vez quedar cuarto, pero tenía claro que era el último tren para coger la medalla y era una oportunidad no va a volver. Estoy orgulloso porque le pude dar la vuelta a ese mal momento y seguir peleando», ha explicado.

Veinte años después de la última medalla olímpica de la especialidad, París 2024 supone una nueva reivindicación de la marcha y además borrar el recuerdo de Tokio, donde se sumaron tres cuartas plazas. «Tokio fue muy duro para la marcha en general, me acuerdo de cómo perdió el bronce Marc Tur en los últimos metros de los 50 kilómetros.... Nosotros aquí no teníamos presión, tenemos una responsabilidad que era intentar hacerlo lo mejor posible. Es un orgullo y esperemos que el atletismo español siga por este camino que hemos iniciado en estos Juegos».

Martín ha explicado que su objetivo era el podio y aunque no se conformaba con la tercera plaza, es lo que le ha decretado la carrera. «No quería conformarme, en el 16 me veía bien para un último cambio pero es que los rivales eran superiores y entonces he visto que el tercer puesto era el tren hacia la medalla. en los últimos 500 he intentado ir hacia la plata, pero era imposible», ha asegurado el extremeño, que tiene claro que «dentro de cuatro años, en Los Ángeles no estaré, eran mis últimos Juegos Olímpicos y por eso era tan especial engancharme a ese tren de las medallas. Otros marchadores me van a superar y dentro de cuatro años habrá gente muy competente».

En la cita de Trocadero, Álvaro Martín era consciente que después de ser doble campeón mundial en Budapest, las miradas iban a estar puestas en él. «Evidentemente sabíamos que iban a estar pendientes de nosotros, pero lo había trabajado mucho con Pablo del Río, psicólogo deportivo que también ha trabajado con Fran Garrigós. No rehuimos la presión, admito la responsabilidad, y yo solo quería plasmar aquello que he entrenado, he entrenado muy bien, pues lo haré muy bien, pero claro, no sabíamos qué puesto daría eso. He desconectado con mis lecturas y mis cosas, y disfrutando de mis últimos Juegos, y estoy feliz con esta medalla».