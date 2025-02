Alberto Ginés, a defender la gesta de Tokio en París

El llerenense Álvaro Martín salió al rescate del medallero español el jueves con su bronce en los 20 kilómetros marcha y este lunes otro extremeño, ... Alberto Ginés, tiene la ocasión de poner la primera piedra para rememorar una auténtica gesta, la que llevó a cabo en los Juegos de Tokio cuando conquistó la medalla de oro en una prueba de escalada en la que no partía como favorito. Ni siquiera se trataba de su especialidad. Aquello fue histórico y el deportista cacereño derribó barreras convirtiéndose en el medallista de oro español más joven de los Juegos, con apenas 18 años.

Desde las diez de la mañana de este lunes arrancan las semifinales de escalada –semifinal de bloque– en los Juegos de París y Alberto Ginés será una pieza a vigilar por todos sus adversarios ya que llega en un buen momento de forma como demostró en las series de clasificación disputadas en Shanghái y Budapest, donde se codeó con los mejores.

Aquellas series devolvieron al extremeño a la primera fila competitiva mundial después de un tiempo en el que parecía haber perdido algo de fuelle. El hecho de convertirse en un icono deportivo de la noche a la mañana tras la cita nipona, a su corta edad, sumado a alguna inoportuna lesión que le ha lastrado muchos meses, hicieron dudar de si regresaría el gran Ginés. Pues ha vuelto y va a por todas en la capital francesa, donde competirá en las modalidades de bloque y dificultad ya que la disciplina de velocidad va por otro lado.

Alberto Ginés buscará clasificarse entre los ocho mejores que tendrán acceso a la final del viernes 9 de agosto. Este lunes acomete el primer tramo de esta pelea pues habrá que sumar los puntos de ambas especialidades para dilucidar quiénes son esos ocho finalistas. Es decir, a los puntos obtenidos en el estreno en bloque habrá que añadirles los cosechados el miércoles 7 de agosto en la disciplina de dificultad, unas semifinales que también están fijadas para las 10.00 horas, mientras que las finales serán el viernes a las 10.15 (bloque) y 12.30 (dificultad).

Ambas semifinales reparten cada una 100 puntos máximos, para un total de 200 entre las dos. En la de bloque, sobre una pared de cuatro metros, los escaladores deberán superar cuatro vías, cada una de ellas por valor de 25 puntos si se logra hacer top, según recoge la Federación Española de Montaña y Escalada. Tienen cuatro minutos para cada vía. En dificultad, el enemigo es una pared de 15 metros de altura y tendrán un solo intento de seis minutos, con cuatro secciones en las que deben subir lo más alto posible con la intención de sumar hasta los mencionados 100 puntos de máximo.

Entre los rivales de Ginés aparece todo un clásico, el checo Adam Ondra, que siempre está arriba incluso cuando parece que no lo está. También Jakob Schubert, de Austria, bronce en Japón y con dos Campeonatos del Mundo. El japonés Narasaki Tomoa, número cinco del mundo, o el alemán Alexander Megos, al que le beneficia que la velocidad se haya separado del bloque y dificultad. El francés Sam Avezou fue segundo en la Copa del Mundo de Chamonix hace un mes. O el belga Van Duysen, quinto en las series clasificatorias, y el coreano Lee Dohyun, oro en la Copa del Mundo. Ante todos ellos, y alguno más, Ginés defiende su oro como vigente campeón olímpico.

De momento, el extremeño quiere ser cauto y tras llegar a la villa olímpica ha tirado de humildad para avisar de que antes de pensar en los metales hay que ganarse ser parte de la final. «Antes de pensar en las medallas el primer objetivo es pasar a la final y una vez allí ya veremos qué pasa, pero tenemos que ir paso a paso», dijo en unas declaraciones recogidas por EFE en París.

A Ginés no le preocupa el nuevo sistema de competición ya que en Japón también supo prepararse en lo que se exigía. «No sé si me beneficia o me perjudica, pero nos hemos adaptado bastante bien. Igual que antes de Tokio nos centramos mucho en la velocidad y la dificultad, ahora hemos vuelto a trabajar más el bloque y creo que hemos mejorado mucho, como se ha visto en las últimas pruebas», consideró el cacereño, quien, a sus 21 años, puede volver a hacer historia.