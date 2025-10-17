HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jorge Campillo saca su mejor juego para aspirar a todo en el India Championship

BADAJOZ.

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Inmejorable manera de empezar su participación en el DP World India Championship para Jorge Campillo, que sacó a relucir este jueves su mejor juego para colocarse entre los favoritos en la primera jornada del torneo asiático. El golfista cacereño llegaba con ganas de resarcirse tras una actuación pobre en el Open de España que se celebró en Madrid la pasada semana.

Y su puesta en escena no tuvo nada que ver con el precedente de siete días atrás, ya que firmó una tarjeta de 67 golpes, con cinco bajo el par del campo, merced a un recorrido casi impoluto en el que solo acumuló dos bogeys y en el que alcanzó los siete birdies. El extremeño estuvo especialmente inspirado en el tramo final de su ronda, lo cual le ha permitido encaramarse a las posiciones de cabeza. Está situado provisionalmente en la cuarta posición de la clasificación, empatado con el alemán Jannik De Bruyn y con el indio Rahil Gangjee, a tres golpes del líder, el irlandés Shane Lowry (-8). Por su parte, el japonés Keita Nakajima es segundo (-7) y el sudafricano Casey Jarvis es tercero (-6).

