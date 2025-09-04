Jaraíz-Coria y Varea-Moralo, primera ronda

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:11 Comenta Compartir

La primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa Federación deparó el enfrentamiento entre el Jaraíz y Coria y el largo desplazamiento del Moralo a La Rioja para medirse al Varea de Logroño. El sorteo se celebró ayer en la sede de la RFEF atendiendo a criterios de proximididad geográfica. Esta primera ronda correspondiente a los 1/16 de final se disputará a partido único el 10 de septiembre. Los cuatro semifinalistas se clasificarán para la Copa del Rey.