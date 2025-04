Zinedine Zidane, de turismo en Mérida en pleno agosto

REDACCIÓN Domingo, 28 de agosto 2022 | Actualizado 29/08/2022 12:22h. Comenta Compartir

No todos los días la gente se puede fotografiar con los genios del deporte. Este domingo un grupo de afortunados pudo hacerlo en Mérida, donde fue visto Zinedine Zidane, exfutbolista y entrenador, junto a su mujer. Uno de ellos fue Raúl Andrades–en la imagen con el astro francés– coordinador de la cantera y entrenador del CD Maristas, en Badajoz. Él pudo fotografiarse con Zidane por la zona del Teatro Romano, punto turístico por excelencia en Mérida. También fue visto en el entorno de la Casa del Mitreo, una antigua vivienda romana de la capital autonómica ubicada junto a la Plaza de Toros.

Raúl comenta que apenas fue un instante y no tuvo tiempo casi de hablar con él, ya que estaba rodeado de curiosos. "Fuimos al concierto de Antonio Orozco y vimos un grupo de niños corriendo detrás de él junto al teatro y me pareció raro. Después pararon en una tienda y le dije a mi mujer que aprovechaba para hacerme una foto con él. Se lo pedí y me dijo que sí", recuerda Raúl del fugaz encuentro.

Nadia en Cáceres

Zidane no ha sido la única personalidad que se ha pasado este fin de semana por Extremadura. La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también ha estado por la región para conocer los encantos de la tierra extremeña. Calviño visitaba este sábado el Museo Helga de Alvear de Cáceres. La vicepresidenta recorrió las instalaciones diseñadas por el Emilio Tuñón como una turista más. Y pudo disfrutar de una visita guiada por el interior de las instalaciones. Tanto el museo como la propia ministra se han hecho eco de esta parada en sus respectivas redes sociales. «Hemos tenido el placer de recibir la visita de Nadia Calviño (...) Cultura y arte contemporáneo de todos y para todos desde Cáceres», publicó el Helga de Alvear este sábado por la tarde.