HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
María de las Nieves Pérez, Sergio Merchán, Francisco José Farrona y Ángeles Aguilera durante la presentación. JAVIER MENDOZA
Selecciones autonómicas

La Zarza acoge la primera fase del Campeonato de España Femenino Sub-14 y Sub-16

Las selecciones extremeñas se medirán a Navarra y Castilla La Mancha del 12 al 14 de diciembre

R. H.

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:10

Comenta

La Zarza será la sede del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenino, cuyo primer sector en categoría Sub-14 y Sub-16 tendrá lugar ... del 12 al 14 de diciembre. Extremadura se medirá en esta fase a Navarra y Castilla-La Mancha en un torneo que contará con la participación de 108 jugadoras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  6. 6 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  7. 7

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  8. 8 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  9. 9

    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa
  10. 10 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Zarza acoge la primera fase del Campeonato de España Femenino Sub-14 y Sub-16

La Zarza acoge la primera fase del Campeonato de España Femenino Sub-14 y Sub-16