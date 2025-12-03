La Zarza acoge la primera fase del Campeonato de España Femenino Sub-14 y Sub-16

La Zarza será la sede del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femenino, cuyo primer sector en categoría Sub-14 y Sub-16 tendrá lugar ... del 12 al 14 de diciembre. Extremadura se medirá en esta fase a Navarra y Castilla-La Mancha en un torneo que contará con la participación de 108 jugadoras.

Francisco José Farrona Navas, alcalde de La Zarza, destacó la importancia de acoger una competición de este calibre. «Agradecemos enormemente la confianza de la Real Federación Extremeña de Fútbol. Estamos muy orgullosos de que nuestro municipio se convierta en el escenario de esta primera fase y poder sumar nuestro granito de arena a la igualdad en el deporte y en especial al fútbol femenino».

Sergio Merchán, presidente de la RFExF, puso en valor a las pequeñas localidades. «Desde la Federación Extremeña no buscamos la competitividad, sino crecer en igualdad y recursos para el fútbol femenino. Este tipo de campeonatos deben venir a pequeñas localidades como La Zarza, que no pueden albergar otros de mayor dimensión pero son igualmente merecedores de ello», explicó.

Por su parte, Ángeles Aguilera, vicepresidenta de Fútbol Femenino de la RFExF, hizo hincapié en el trabajo detrás de todas las selecciones participantes y la ilusión que sienten por defender la camiseta de su comunidad: «Este campeonato es el resultado de meses de trabajo duro, sacrificio y, sobre todo, ilusión por parte de nuestras jugadoras. Las jóvenes que vestirán la camiseta de Extremadura representan el futuro brillante de nuestro deporte. Ver el esfuerzo que dedican en cada entrenamiento y su pasión por representar a su tierra es, sinceramente, lo más emocionante de esta fase».

Por último, María de las Nieves Pérez González, presidenta del Zarceño, destacó la ilusión con la que toda la localidad y en especial los componentes de su club esperan la celebración de este campeonato: «Toda nuestra directiva está implicada en la organización del evento. Estamos empezando a apostar por el fútbol femenino y qué mejor manera que con un Campeonato de España».

La entrada a todos los encuentros será gratuita para los espectadores. Para aquellos aficionados que no puedan asistir a la Ciudad Deportiva de La Zarza, los partidos serán retransmitidos en directo a través del canal de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol.

Las selecciones extremeñas estarán dirigidas por Juanfer Blanco en la categoría sub-14 y por Antonio Gragero en la sub-16. Esta temporada, el desarrollo de este Campeonato de España viene marcado por el estreno de un nuevo formato de competición, asentado en la separación de las selecciones en dos divisiones para buscar un mayor equilibrio competitivo. El objetivo de ambos combinados en este sector inaugural es sumar el mayor número de puntos posible para llegar a la segunda fase del mes de marzo con posibilidades de ascender a Primera División. Los equipos clasificados en primer y segundo lugar, sumando los puntos de ambas fases, lograrán el ascenso.