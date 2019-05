La zaga, la gran incógnita para defender la renta

Pitido final, el júbilo se desata; vítores, aplausos, abrazos, sonrisas... y entre todo ese jolgorio incontenible se coló un suspiro profundo, el de Juan Carlos Antúnez. Mezcla de alivio por el gol de Belén («lo merecía por la temporada que ha hecho»), por la parada de Yoli, que mantenía la portería a cero, y de congoja por la sucesión de lesiones en la defensa.

El técnico apenas podía esbozar una sonrisa ni una mueca de alegría tras el choque. La tensión aún gobernaba sus músculos; andaba pensativo, rumiando el revés sufrido en la retaguardia de su escuadra pese al triunfo en la primera batalla de la final por el ascenso a la Liga Iberdrola ante el Tacón. Con rictus serio e incluso desencajado, se abría de brazos incrédulo por el infortunio. Era imposible exprimir más su plantilla y sacar más rendimiento. Ya en sala de prensa, relativizaba: «Me quedo con el resultado».

Y es que el Santa Teresa se vio obligado a jugar el tramo final del partido con una defensa improvisada. En el ecuador de la segunda parte, con mucha tela aún por cortar, Sonia Bravo recibía un duro golpe y tenía que marcharse. Primer contratiempo. Mireya, delantera, retrasó su posición y acabó de lateral derecho, con Alicia más adelantada en ese flanco para las ayudas.

Instantes después, María Neira caía en su propia área y sus compañeras pedían inmediatamente el cambio. Alba Zafra salía en su lugar y Nayadet ejercía de central para dejar el pivote a la jugadora de Barcarrota, que con 15 años puede presumir de haber disputado una eliminatoria definitiva para subir a Primera. Marta Parralejo permanecía en el eje, mientras que Raquel Ayuso se desplazaba al lateral zurdo. Todo ello con Ariadna en la grada convaleciente. El galimatías tuvo una vuelta de tuerca más cuando Estefa acabó incrustada entre las centrales para ganar algo de estatura en las jugadas a balón parado. «Tal y como se ha puesto el partido habría firmado el empate», reconoce Antúnez.

Recuento de bajas tras la contienda: María Neira sufre una microrrotura muscular y está pendiente de evolución; es duda para el partido de vuelta en Madrid. «Intentará jugar como sea. Ya estaba tocada del último entrenamiento, pero la intentamos recuperar, sabíamos que no iba a llegar al final del partido». Lo de Sonia Bravo se ha quedado en varias contusiones y no tendrá problemas para entrar en la convocatoria. Por su parte, Ariadna, con problemas en su rodilla, no está descartada, «seguramente le infiltren para poder jugar antes de que acabe la campaña y tenga que operarse». Ayer fue la primera sesión de la semana y la realizaron de una manera diferente en la Alcazaba. Volverán al trabajo mañana y el jueves. El técnico pacense reconoce que las suyas llegan más justas: «Llevamos un esfuerzo muy grande en la competición. Ellas ganaron la liga cuatro jornadas antes y pudieron rotar. Nosotros hemos ido a tope con un equipo a un punto hasta el final».

Autobús para la afición

Madrid es la última parada para el ascenso. Y ahí estará la hinchada pacense para arropar a las suyas. Para facilitar el transporte hacia la capital de España, el Santa Teresa ha puesto a disposición de los aficionados un autobús que partirá de Badajoz aproximadamente a las 6.30 de la mañana del domingo. El precio de cada plaza cuenta con un precio de 25 euros e incluye el trayecto de ida y vuelta, así como la entrada para el encuentro ante el Tacón (domingo, 12.00 horas).

Los interesados tienen hasta mañana miércoles a las 17.00 horas para comunicarlo al club a través del correo club@santateresabadajoz.com, indicando nombre, apellido y número de plazas. La salida del autocar estará sujeta a que se consiga completar un mínimo de asientos.

Para quienes no puedan unirse a la expedición, el partido podrá verse por Canal Extremadura.

El choque se disputará en el campo García de la Mata, propiedad de la Real Federación de Fútbol de Madrid, situado en la confluencia de la M-30 con la A-2, en el distrito de Ciudad Lineal.