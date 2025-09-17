HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
FÚTBOL

El Yuncos, rival del Campanario en la Copa

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

El Campanario se medirá al Yuncos toledano en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. La gran novedad en esta edición es que esta ronda ya no será a partido único, por lo que el pase a la deseada ronda con los ‘Primeras’ se decidirá a ida y vuelta. El sorteo, celebrado ayer en la sede de la RFEF, deparó que el equipo extremeño juegue primero como local y la vuelta en la localidad toledana. Así, la ida se disputará el 27 de septiembre en Campanario y la vuelta el 4 de octubre en Yuncos.

hoy El Yuncos, rival del Campanario en la Copa