El Yuncos, rival del Campanario en la Copa
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
El Campanario se medirá al Yuncos toledano en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. La gran novedad en esta edición es que esta ronda ya no será a partido único, por lo que el pase a la deseada ronda con los ‘Primeras’ se decidirá a ida y vuelta. El sorteo, celebrado ayer en la sede de la RFEF, deparó que el equipo extremeño juegue primero como local y la vuelta en la localidad toledana. Así, la ida se disputará el 27 de septiembre en Campanario y la vuelta el 4 de octubre en Yuncos.
