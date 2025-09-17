El Yuncos, rival del Campanario en la Copa

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Campanario se medirá al Yuncos toledano en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. La gran novedad en esta edición es que esta ronda ya no será a partido único, por lo que el pase a la deseada ronda con los ‘Primeras’ se decidirá a ida y vuelta. El sorteo, celebrado ayer en la sede de la RFEF, deparó que el equipo extremeño juegue primero como local y la vuelta en la localidad toledana. Así, la ida se disputará el 27 de septiembre en Campanario y la vuelta el 4 de octubre en Yuncos.