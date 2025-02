Xavi: «Significaría mucho ganar al Madrid»

daniel panero Madrid Sábado, 14 de enero 2023, 16:51 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

«Para el Barça ganar siempre es innegociable, es una oportunidad de oro para levantar un título a mitad de temporada. Para mí el club es lo más importante y significaría mucho ganar al Real Madrid», aseguró Xavi este sábado en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España frente a su enemigo clásico. El técnico culé sabe que tiene entre sus manos una ocasión pintiparada para dar un golpe encima de la mesa, terminar con las dudas de los últimos partidos y ganar su primer título como entrenador del club de su vida.

Para ello, deberá superar a un Real Madrid que ha convertido ganar finales en su modo de vida. Los blancos se mueven como pez en el agua en este tipo de citas y Xavi sabe que en este sentido el aspecto psicológico puede ser una clave más para desestabilizar el choque. «Ellos tienen más experiencia en finales, pero nosotros tenemos que ponerle mucha ilusión. Hay intentar jugar como los primeros sesenta minutos del otro día. Las ganas y la ambición tienen que ser innegociables», afirmó el egarense.

Xavi disputó innumerables finales como futbolista, incluidas varias ante el Real Madrid, y asegura que daría lo que fuera por revivir esos instantes dentro del terreno de juego. «Yo me cambiaría por ellos, incluso por los que están en el banquillo para jugar unos minutos. Como entrenador se sufre mucho más porque no depende de ti, no puedo dar un último pase. El otro día estaba enfadado porque era una final y no sé si ellos eran conscientes», sentenció al tiempo que añadió que «bienvenida sea la presión por estar en un club tan grande».

Sin excusas

Otro aspecto que puede ser determinante en la final es el apartado físico. Los dos equipos llegan tras disputar una prórroga y el Barcelona lo hace además con un día menos de descanso, algo que Xavi cree que no debería influir. «El tema físico no es excusa. Jugamos a fútbol para esto, para jugar en el Barça y ganar una final. Debes jugar incluso lesionado y más aún contra el Real Madrid», concluyó.