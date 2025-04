Viviendo el sueño inclusivo

Antonio Jesús Sánchez Gucema (Llerena, 1998) es futbolista. Como muchos de ellos, comenzó dándole patadas a un balón a muy temprana edad en algún rincón ... de su casa. Sin embargo, este caso es diferente. Antonio Jesús padece una hemiparesia izquierda, una condición neurológica que le dificulta la movilidad de la mitad de su cuerpo, causada por una parálisis cerebral.

Gucema, que también probó con el baloncesto cuando era niño y más tarde con el pádel, se decantó por el fútbol. «Desde pequeño siempre me llamó la atención la pelota y mi padre me inculcó esa pasión por el fútbol. Empecé en el pasillo de mi casa y en los parques y, cuando me hago más mayor, empiezo a ir con mis amigos a la pista de fútbol de las Piedras Baratas».

Años más tarde, Antonio se enteró de la existencia de un fútbol adaptado para personas afectadas por parálisis cerebral. En 2016, pasa las pruebas de la selección extremeña de parálisis cerebral y también se incorpora a las filas del juvenil del CD Berlanga, club en el que logró debutar con el primer equipo precisamente ante el conjunto de su localidad natal, el Llerenense, en un partido liguero de Regional Preferente. En 2019 finalizó su etapa en Berlanga y tuvo un breve paso por el CD Usagre. «Cuando entreno en Berlanga, noto un nivel más bajo que los demás jugadores. A veces piensas que te van a superar en carrera, que han hecho una pared a la que no has llegado a tiempo o cosas de ese estilo, pero luego, al fin y al cabo, aprendí que eso, aunque te pueda venir grande, era un paso más para lo que me interesaba, que era la selección extremeña. El factor mental es muy importante cuando entrenas con equipos sin discapacidad, pero yo he estado bien con ellos», comenta acerca de su paso por este fútbol.

Recientemente, Antonio Jesús, que juega normalmente de defensa central, aunque también ha actuado como lateral derecho, ha fichado por el Hércules Paralímpico, con el que disputa en la actualidad la Liga Nacional de Fútbol 7 para Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. «Cuando llegas a esta liga, con jugadores de tu nivel, te sientes bien, más seguro y con más fuerza», asegura.

En esta competición participan otros clubes importantes del fútbol español como el Eibar, el Levante o el Tenerife. «Representar al Hércules, que ha sido un club de Primera División y que tiene muchos aficionados, es algo diferente. Es un equipo más exigente». Este año su objetivo es ganar la liga o, al menos, quedar lo más alto posible. Por el momento, como esta competición funciona por concentraciones en diferentes puntos de la geografía española, Gucema continúa viviendo en Llerena. Ahí realiza gran parte de su preparación física, pero tiene que coger la maleta una vez al mes para disputar sus partidos con el Hércules.

La trayectoria de Antonio Jesús no queda ahí. Con la selección extremeña de parálisis cerebral logró un subcampeonato de España en 2016 y un tercer puesto en el 2020. Además, con la selección española vivió la que quizá fue su experiencia más mediática, la consecución del subcampeonato del mundo de fútbol para personas con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido en 2018, celebrado en San Cugat del Vallés (Barcelona).

Este logro le hizo compartir un homenaje público ese año junto al atleta llerenense Álvaro Martín, que recientemente había ganado su primer Europeo de marcha.

Gucema mira más allá de su carrera en activo y se ha formado bien para asegurar su futuro. Cuenta con un Grado Medio de Auxiliar de Enfermería y otro de Técnico Deportivo, siendo este último al que le da en la actualidad más importancia. Gracias a las prácticas, ya pudo comenzar su andadura fuera del campo de juego en los benjamines del Azuaga. Actualmente colabora con el Llerenense y su escuela de fútbol, donde entrena con benjamines y alevines. «Lo que más me gusta son los niños pequeños, pero si me llama algún equipo mayor tendría que valorarlo», comenta.

Ahora, Antonio Jesús se prepara para la siguiente concentración en Llerena, con su equipo, el Hércules de Alicante, en tercera posición de una liga que lidera en la actualidad la Sociedad Deportiva Eibar y por la que el llerenense espera luchar, como ha hecho siempre.