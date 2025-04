El Villanovense se presenta esta noche ante su afición

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Sábado, 20 de agosto 2022, 07:46 Comenta Compartir

El Villanovense sigue barriendo para casa en esta pretemporada y vuelve a mirar a sus vecinos retomando el tradicional Trofeo de San Bartolomé para que sirva de carta de presentación de la plantilla. El amistoso de esta noche (20.30 horas) contra el Betis Deportivo será la antesala de las fiestas que cada mes de agosto organiza la Asociación de Fiestas de San Bartolomé Apóstol en pleno centro de la localidad serona.

El estadio municipal Villanovense se vestirá de gala para recibir al plantel de Manolo Cano a partir de las 20.00 horas con algunas actuaciones y actividades previas al inicio del partido ante el filial bético. Los serones llegan a este partido sin haber sufrido ningún tropiezo veraniego en su pretemporada hasta la fecha.

De esa presentación formarán parte, entre otros, Higor Rocha y Runy, dos de las nuevas incorporaciones del club de cara a la nueva temporada en Segunda RFEF. A ambos les une un pasado en Extremadura. «Runy es una de las promesas del fútbol extremeño, creo que será un jugador importante para nosotros», dijo ayer Pepe Cuevas sobre el joven jugador que militó en el Extremadura y que el año pasado jugó en las filas del Deportivo de La Coruña. «Higor es un jugador de sobra conocido que viene a aportarnos gol y trabajo, espero que sea una gran año para él», aseveró el director deportivo sobre el delantero que viene de ascender con el Mérida.

Ambos se muestran ilusionados con la temporada que asoma ya en el horizonte. «El año en el Depor me ha servido para madurar bastante y para entender mejor el juego», afirmó Runy ante los medios. «Trabajo y ganas no van a faltar, espero que muchos goles», dijo un Higor Rocha que, esta vez, no se marca objetivos en cuanto a cifras goleadoras, «el año pasado lo hice y creo que me equivoqué, espero marcar todo lo posible y ayudar al equipo».