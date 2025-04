Victoria in extremis del Don Benito en un derbi insulso

Valiosa victoria la lograda por el Don Benito en el derbi extremeño disputado ante el Coria, en un anodino encuentro que se resolvió en la ... última jugada con un gol de Marckus.

Llegaba el Don Benito en una buena racha de resultados después de encadenar seis partidos sin conocer la derrota en su afán por salir de los puestos de descenso. Con este triunfo ve un poco más cerca su objetivo de la temporada.

Sin embargo, y pese a lo que se jugaban las dos escuadras, pues tras tres encuentros sin triunfos, al Coria también le urgía ganar para no coquetear en exceso con el descenso, se vio poco fútbol en el derbi extremeño. Fue un partido en el que las precauciones primaron sobre el riesgo. Los dos equipos, bien armados en defensa y bregadores en el centro del campo, salieron al campo de La Isla principalmente a dejar su portería a cero.

El equipo calabazón, con más confianza en sus posibilidades, buscó más la portería rival, sobre todo en el primer cuarto de hora partido. Toni Varea tuvo que realizar dos buenas intervenciones en los minutos 12 y 13, a sendos disparos de Adrián Revilla primero, y de Marckus más tarde. Borja Domingo también lo intentó, pero su disparo fue rechazado por un defensor.

Parecía que el equipo dirigido por Manolo Martínez tenía más ambición, pero en cuanto el Coria se hizo fuerte en defensa, las ocasiones dejaron de sucederse y el juego transcurrió lejos de las áreas, ya que el conjunto local apenas consiguió crear acciones de peligro en los primeros 45 minutos de juego. En una sola oportunidad tuvo que intervenir Sebas Gil, en un lanzamiento lejano que detuvo sin problemas en el minuto 16.

Coria-Don Benito (0-1) Coria: Toni Varea; Cera, Asiel, Álex Rodríguez, Joserra; Alberto (Isma Cerro, min. 59), Deco, Álex Hernández (Santi Luque, min. 59), Sergio Gómez; Nané (Canillas, min. 66) y Traver (Mercadal, min. 83).

Don Benito: Sebas Gil; Josué, Rafa, Ginés (Guijarro, min. 76), Álex Herrera; Marckus, Santana (Trinidad, min. 61), Espinar, Álvaro (Carlos López, min. 76); Adrián Revilla (Bassirou, min. 76) y Borja Domingo (Fran Pérez, min. 84).

Árbitro: Sáez Vital (Comité andaluz). Expulsó, con cartulina roja directa, al futbolista local Isma Cerro, en el minuto 89. Mostró cartulina amarilla a Álex Hernández, por parte del Coria; y a Espinar, Marckus y Dani Simón (en el banquillo), por parte del Don Benito.

Gol: 0-1 Markus (min. 94).

Campo: La Isla. 1.358 espectadores.

Los minutos pasaban sin que ninguno de los dos equipos arriesgara lo más mínimo y las jugadas de ataque se perdían una y otra vez en las botas de los zagueros, que se impusieron con claridad a los delanteros. El equipo celeste no encontraba la manera de activar a Nané y Traver, a los que se les vio más en labores de presión que en jugadas de ataque. La primera parte concluyó con un insulso, a la vez que justo, empate a cero, ya que ninguno de los dos contendientes hizo méritos suficientes para marcar.

El conjunto cauriense salió un poco más ambicioso en el segundo tiempo, aunque siempre arriesgando poco. Traver lo intentó a los 51 minutos con un zapatazo de volea desde lejos, pero su remate salió demasiado alto. El Dombe, por su parte, mantuvo la línea de casi toda la primera parte, a excepción de los primeros minutos y, con mucha brega en el centro del campo, evitó cualquier peligro en las inmediaciones de su área, pero apenas consiguió acercarse con intención a la de su rival.

Los minutos pasaban sin que ninguno de los dos equipos diera un paso adelante en busca de un triunfo que ambos necesitaban. Los cambios del conjunto local apenas se dejaron notar y los más de 1.300 espectadores que acudieron al encuentro se desesperaban ante el poco fútbol que ofrecían los protagonistas.

Cuando el partido expiraba llegó la expulsión de Isma Cerro, por roja directa, tras un encontronazo con un jugador del Don Benito que el árbitro consideró que fue intencionado. Con un futbolista más, el equipo dirigido por Alberto Urquía, que parecía conformarse con el empate, se estiró en busca de un triunfo que ya no contemplaba y lo consiguió en la última jugada del duelo con un disparo de Marckus que batió la resistencia de Toni Varea.

Con este triunfo el Dombe se sitúa a dos puntos del Socuéllamos, acechando la decimotercera posición, que obliga a jugar la eliminatoria por la permanencia.

Alberto Urquía: «El vestuario está hundido porque sabíamos que era un partido importante»

Alberto Urquía se mostró apesadumbrado en rueda prensa. «No damos con la tecla. Corremos, lo intentamos, hacemos todo lo posible, pero no nos salen las cosas. Solo nos queda levantar la cabeza», reconoció, de manera introductoria, el técnico del Coria. «Se nos está metiendo en la cabeza que nos estamos metiendo abajo y que no somos capaces de salir de esta situación y a lo mejor eso es lo que nos hace que nos pasen cosas como hoy -por ayer-. Sólo nos queda descansar, trabajar e intentar sacar los puntos la semana que viene», añadió acto seguido.

«Creo que tenemos una gran plantilla, pero las sensaciones que tenemos no son buenas. No nos encontramos en el campo y la verdad es que no sé cómo explicar lo que nos pasa. La solución está clara; es trabajar, trabajar y trabajar para cambiar la dinámica. Desconectar y cargar las pilas para la semana que viene. A este equipo no se le ha olvidado jugar al fútbol», continuó.

Urquía culminó su comparecencia revelando las sensaciones instaladas en el seno del plantel tras el pitido final: «El vestuario está hundido porque sabíamos que era un partido importante para poder adelantar a muchos rivales y colocarnos en la parte media de la tabla», finalizó el técnico del equipo cauriense.

Manolo Martínez: «Es una victoria que nos da mucha moral y nos acerca al objetivo»

Manolo Martínez valoró el vital triunfo conquistado por su equipo en Coria y explicó la táctica empleada para lograrlo: «Hemos salido muy bien al campo, con una presión más alta de lo habitual en nosotros, que ellos no esperaban. Hemos estado más cómodos al principio y hemos tenido dos ocasiones muy claras», comenzó diciendo el adiestrador. «La buena dinámica que llevamos nos ha hecho estar fuertes y hemos aguantado bien en la segunda parte cuando ellos han apretado más, porque el Coria tiene una plantilla potente» reconoció después el técnico del Dombe.

En los últimos minutos, subrayó, «el partido estaba abierto» porque, sobre todo a la contra, los dos equipos querían hacer daño: «Los dos queríamos sorprender al rival, pero es verdad que tras la expulsión el partido ha transcurrido cerca del área del Coria, y hoy -por ayer- hemos tenido la suerte que en otras ocasiones nos hemos tenido», afirmó Manolo Martínez.

«Es una victoria que nos da mucha moral y nos acerca al objetivo, sabiendo que es muy difícil porque los de abajo están ganando puntos en estas últimas jornadas, pero también hay más equipos que se están metiendo en esa pelea», reconoció, a modo de conclusión.