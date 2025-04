El Vicente Sanz tendrá que esperar

E. DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 20 de agosto 2022, 07:46 Comenta Compartir

El estadio municipal Vicente Sanz de Don Benito luce desde esta semana casi 800 nuevos asientos que visten por completo la tribuna del feudo rojiblanco. Son azules y muy similares a los que llegaron hace ya cuatro años procedentes del que fuese otro feudo también rojiblanco, el Vicente Calderón. De esta forma, el Ayuntamiento completa la tribuna que hasta ahora únicamente lucía asientos en su parte central.

Es una de las mejoras que tendrá esta temporada el estadio, sin embargo, los quebraderos de cabeza no están en la grada, sino en el césped. El Consistorio dombenitense continúa trabajando para su puesta a punto y, por este motivo, esta noche los de Roberto Aguirre no podrán verse las caras contra el Mérida actuando como anfitriones pues tendrán que 'ocupar' otra casa, la del Santa Amalia. El municipal amaliense acogerá hoy, desde las 20.30 horas, este amistoso en el que se espera ver una cara más seria del Don Benito que no está regalando grandes resultados en esta pretemporada a su afición.

Los rojiblancos, que siguen sin completar aún la plantilla, pincharon el pasado miércoles precisamente contra el Santa Amalia, que logró anotarse un meritorio empate a dos en el tramo final del partido tras una expulsión para cada equipo. «Estamos buscando diferentes objetivos en los partidos, creemos que vamos bien y por el camino acertado, nos quedan otras dos pruebas ya de acercamiento a lo que es el equipo y de ahí sacaremos conclusiones para afrontar el primer partido de liga», argumentó tras ese empate Aguirre.