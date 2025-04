El vestuario del Mérida sale satisfecho de la prueba de El Arcángel

R. P. MÉRIDA. Viernes, 12 de agosto 2022, 08:30 | Actualizado 10:04h. Comenta Compartir

La derrota por la mínima en la casa de uno de los mejores rivales del grupo dejó un buen sabor de boca en la expedición del Mérida. «Hemos hecho un buen papel en un campo que sabíamos que era complicado, demostrando que merecemos estar en esta categoría», opinó Manuel Bonaque tras el 3-2 en Córdoba del miércoles por la noche. «Era un rival muy difícil y le hemos mantenido el tipo y competido», soltó por su parte Dani Sandoval. «Sabíamos que venir a jugar aquí era una prueba y nos hemos encontrado que podemos competir estos partidos», valoró Juanma Barrero, mucho más reflexivo y metódico en su análisis.

El técnico del Mérida fue capaz de filtrar tanto lo positivo como lo negativo de su equipo, a dos semanas y media del inicio de la competición. «Hemos hecho una buena primera parte, donde hemos estado muy bien ajustados. Lo que pasa es que hemos tenido que sufrir porque el Córdoba es un equipo que está a otro nivel. Con el paso de los minutos hemos sabido reajustar y esperar nuestro momento para empatar. A partir de ahí hemos tenido momentos bastante buenos de juego: de tener la pelota, de llegar... nos ha faltado llegar con un poco más de peligro, pero han sido nuestros mejores minutos».

No le gustó a Juanma, eso sí, cómo salió su equipo a la segunda parte: «Un par de errores individuales nos han costado los goles. Esos primeros quince minutos no me han gustado. Nos han vuelto un poco loco. Hemos querido presionar cuando no estábamos preparados para ello. Tenemos que ser más inteligentes y jugar más juntitos, porque eso nos da la vida».

Sí acabó algo más satisfecho del tramo final del partido, a pesar del carrusel de cambios de ambos conjuntos: «Nos hemos reajustado y cogido fuerzas, aunque ellos iban un punto por encima físicamente. Pero hemos vuelto a competir bien el partido, consiguiendo que se atascaran en su juego y teniendo algunas situaciones de contragolpes que nos han hecho reducir distancias. Pero no hemos tenido fuerzas para más».

Le gustó al técnico emeritense la seriedad de su equipo, pero… «ante estos equipos vamos a tener que tirar también de un pelín de suerte porque tienen mucha calidad arriba. Pero haciendo un partido serio y completo durante bastante tiempo, podemos estar cerca en el resultado. Ha habido momentos de presión muy buena y luego me ha gustado también el descaro y la personalidad de algunos jugadores».

Lo próximo del Mérida será, primero, presentar esta tarde sus nuevas equipaciones en el Teatro Romano a partir de las 20.00 horas (sólo podrán asistir 200 personas) y, segundo, encarar su penúltimo amistoso de pretemporada ante el Cacereño de Julio Cobos mañana sábado en el Príncipe Felipe a las 20.30 horas. Trabaja el cuerpo médico y el equipo de readaptación en recuperar a Felipe Alfonso, Lluís Llácer y Garay, ausentes en el Nuevo Arcángel por lesión.

