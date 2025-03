Las verdiblancas buscan el playoff en Lleida

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 7 de mayo 2023, 11:35 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino de Primera RFEF Femenina busca este domingo volver al playoff de ascenso ante el AEM de Lleida, un rival directo que está justo por encima de las cacereñas. Las de Ernesto Sánchez llegan al Municipal Recasens (12.00 horas) tras perder en el Príncipe Felipe por 1-3 ente el filial del Athletic y desaprovechar otra oportunidad de meterse en los puestos de privilegio. En cuanto al SE AEM, afronta la cita también tras caer en el feudo del Granada por 2-0 y con dos puntos sobre las verdiblancas.

Ernesto Sánchez, entrenador del Cacereño Femenino, comenta que «el equipo ha tenido una buena reacción después de la derrota contra el Athletic B. Han trabajado de una manera concienzuda en cuanto a lo que nos queda. Ya queda muy poco y no vale otra cosa que no sea dar el cien por cien. Se han mentalizado, debemos estar muy concentradas y no cometer los errores que hemos cometido».

Sobre el rival, Ernesto señala que «es un equipo muy rocoso, un equipo que no tiene nada que ver cómo juega en casa a cuando juegan fuera. En su feudo llevan bastante tiempo sin caer derrotadas y eso nos indica el potencial que tiene. Es uno de los equipos más más incómodos como local y que saca mucho rendimiento de lo que tiene arriba».

Cacereño y AEM se citan con una plaza en el playoff en juego. «La victoria pasa por no cometer ningún fallo defensivo. Que nuestro equipo sea contundente, aguerrido, que recuperemos ese gen competitivo en defensa, que vayamos a muerte a cada balón y a partir de ahí ya arriba alguna tendremos y seguro que alguna metemos. Va a haber momentos de mucho sufrimiento en un campo pequeño», argumenta el técnico sobre las opciones de sus pupilas.