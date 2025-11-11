La UPP mantiene el liderato en el minuto 90

La Unión Polideportiva Plasencia continúa una semana más al frente del grupo 1 de la Primera División Extremeña tras imponerse por 2-1 al filial ... del Moralo en un duelo que rozó la épica. Los placentinos sufrieron más de lo previsto ante un rival que compitió con orden y carácter. El conjunto local no logró abrir el marcador hasta el minuto 52, cuando una falta lanzada por Antonio fue despejada en corto por el portero y Rubén, muy atento, empujó el balón a la red para poner por delante a los suyos.

El Moralo B, lejos de rendirse, dio un paso adelante y encontró premio a un cuarto de hora del final con un auténtico golazo de Walid. El empate dejó tocada a la UPP, que además se quedó con un jugador menos a diez minutos del final por la doble amarilla de Alasana. Sin embargo, cuando todo apuntaba al reparto de puntos, apareció de nuevo Antonio para firmar un magistral tanto de falta directa en el minuto 90 y mantener a su equipo en lo más alto de la clasificación.

El segundo puesto sigue en manos del Ciudad de Plasencia, que venció por 1-3 en Torreorgaz. Los visitantes se adelantaron con un gol tempranero de Late (0-1, m.14), aunque el Torreorgaz empató por medio de José González (1-1, m.20). En los últimos minutos, los tantos de Marcos Martín y Chule aseguraron la victoria para mantener la presión sobre el líder.

El Marpartida, tercero, mantiene su excelente racha tras vencer 1-2 en el derbi de cercanías ante el Arroyo, que estrenaba técnico con Rebollo. Alejandro Serrano adelantó a los locales a un cuarto de hora para el final, pero Javier González empató casi de inmediato y Cristian, en el descuento, completó una remontada que deja tocado a los arroyanos, .

El cuarto puesto de playoff es para el Chinato, que prolonga su gran momento tras superar 1-0 al Amanecer con un penalti transformado por Diego Rodríguez.