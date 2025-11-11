HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
Antonio anotó de esta forma el 2-1 para la UP Plasencia. J. C. R.
Primera Extremeña

La UPP mantiene el liderato en el minuto 90

Se impuso al filial del Moralo (2-1), mientras que el Ciudad de Plasencia y el Malpartida aguantan el ritmo

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:04

La Unión Polideportiva Plasencia continúa una semana más al frente del grupo 1 de la Primera División Extremeña tras imponerse por 2-1 al filial ... del Moralo en un duelo que rozó la épica. Los placentinos sufrieron más de lo previsto ante un rival que compitió con orden y carácter. El conjunto local no logró abrir el marcador hasta el minuto 52, cuando una falta lanzada por Antonio fue despejada en corto por el portero y Rubén, muy atento, empujó el balón a la red para poner por delante a los suyos.

