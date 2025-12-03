HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
Los capitanes de Moraleja y UPP. CPM
Primera Extremeña

El Trujillo aguanta el ritmo de UPP y Ciudad

El Plasencia ganó en Moraleja (0-3) y los magenta vencieron en casa al Malpartida (3-2)

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:18

La undécima jornada del grupo 1 de la Primera División Extremeña confirmó el dominio placentino en lo más alto de la clasificación. Unión Polideportiva Plasencia ... y Ciudad mantienen el pulso en una liga donde solo el Trujillo parece seguir el ritmo.

