El Trujillo aguanta el ritmo de UPP y Ciudad
El Plasencia ganó en Moraleja (0-3) y los magenta vencieron en casa al Malpartida (3-2)
Plasencia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:18
La undécima jornada del grupo 1 de la Primera División Extremeña confirmó el dominio placentino en lo más alto de la clasificación. Unión Polideportiva Plasencia ... y Ciudad mantienen el pulso en una liga donde solo el Trujillo parece seguir el ritmo.
La UP Plasencia se redimió con contundencia tras la derrota de la semana pasada en casa ante el Chinato. Firmó una victoria de mérito en el campo del Moraleja, un rival llamado a estar arriba. Alfonso Bernal abrió el marcador en el minuto 32, culminando un saque de esquina. Ya en la segunda mitad, dos errores defensivos locales permitieron a los placentinos sentenciar: Chinaza, con un disparo lejano a puerta vacía, hizo el 0-2, y Churre cerró la goleada en el 80 tras una contra bien llevada.
También ganó el Ciudad ante el Malpartida (3-2). Xule fue el gran protagonista con un doblete en los minutos 3 y 40. Diego había equilibrado provisionalmente en el 20. En el tramo final, Javier García hizo el 3-1 y Jonathan ajustó el marcador en el descuento.
El tercero, el Trujillo, sumó una victoria de oficio por 0-2 ante un combativo Torrejorcillo. Sergio Flores abrió el camino en el 19 y Chori remató en el añadido.
El Chinato, pese a su derrota por 2-3 ante el Cabezuela, cierra ahora el playoff. Mario Domínguez fue autor de un 'hat-trick'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión