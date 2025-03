Tropiezo inoportuno del Cacereño ante el colista descendido

Redacción BADAJOZ. Lunes, 24 de marzo 2025, 07:50 Comenta Compartir

Ya avisaba en la previa Ernesto Sánchez, técnico del Cacereño Femenino, de que pese a la condición de descendido del Sporting de Huelva, colista con solo siete puntos, no debía generarles falsas confianzas. Y la realidad es que no pudieron llevarse los tres puntos cosechando un empate sin goles que no entraba dentro de los planes. El resultado lo ha aprovechado Osasuna para colocarse a un punto y meter presión de cara a ocupar la quinta plaza, última que da derecho a jugar la fase de ascenso.

En la primera parte, Adela, Yorladiz y Matlou tuvieron en sus botas inaugurar el marcador, pero al descanso se llegó con el 0-0 inicial. Tras la reanudación llegó la gran ocasión de las locales con un disparo que obligó a Delia a realizar un paradón. Respondería Adela con un remate al poste en el minuto 66 y Yorladiz tendría un mano a mano, aunque sin éxito.