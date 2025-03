Marta Frías: «Me tocó romper techos de cristal y ver los avances que hay es un orgullo»

El Athletic-Tenerife de la jornada 18 supuso el pitido final de la carrera de Marta Frías (Villamesías, 29-10-1980) a los 42 años, ... la mitad de ellos dedicados al arbitraje. Un pasillo de honor al final del choque dignificó con solemnidad una carrera en la que ha pitado el primer Real Madrid-Barça, finales de Copa de la Reina y de Supercopa (sin ir más lejos el pasado enero en Mérida) y a la que le faltó un gran torneo internacional. Pese a su obstinación, tras años sufriendo una lesión de espalda, le toca despedirse de una pasión «que me ha forjado como persona». Pionera y proactiva en la reivindicación de los derechos del colectivo, seguirá vinculada orientando a las nuevas generaciones.

–¿Qué se siente en estos primeros días tras colgar el silbato?

–No me ha dado tiempo a situarme con tanto ajetreo. Estoy muy abrumada con el móvil, no me esperaba este aluvión de llamadas y mensajes de cariño y no me ha dado tiempo a poner los pies en el suelo y pensar que he colgado el silbato y que no voy a pisar más el verde.

–¿Cuándo llega ese momento en el que pasa de pensamiento a decisión en firme?

–La semana que pito la Supercopa ya la tengo tomada y la transmito a Madrid. Podía parecer sorprendente pero no es una decisión de un día para otro, la gente que me conoce sabe que el arbitraje es mi vida y mi pasión y dejar algo que me ha hecho estar donde estoy y me ha forjado como persona no es fácil. Llevaba tiempo meditándolo y por razones de salud, por una lesión que tengo, era la mejor decisión posible.

«Fue como saltar a una plaza de toros sin capote y sin nada y que te venga el toro»

«Era un dolor constante y ha llegado un punto en el que he tenido que decir hasta aquí»

–Hace dos años comentaba a este diario que unos problemas físicos la lastraban, ¿es la misma dolencia?

–Exactamente la misma, una lesión en la espalda que me acarrea bastantes problemas. Voy pasando etapas, algunas mejor y otras peor, pero me considero profesional y siempre dije que cuando no pudiera y sintiera que no estaba al mil por mil, ni el fútbol ni el arbitraje ni Marta Frías se merecían eso, porque lo esencial es tomarse el trabajo con profesionalidad.

–¿La limitaba tanto como para no terminar la temporada?

–Sí, el médico que siempre me ha llevado ha estirado muchísimo el chicle, pero me afectaba en mi vida diaria, incluso al dormir, era un dolor constante y ha llegado un punto en el que emocional y psicológicamente he tenido que decir hasta aquí, no puedo más.

–La final de la Supercopa de España en Mérida ha sido una buena manera de cerrar el círculo.

–Me sale una sonrisa porque arbitrar en Mérida al lado de mi casa, con mi gente, con mis paisanos es un privilegio que me permitió el comité nacional y siempre le estaré agradecida, porque son las cosas que jamás olvidas.

–El momento del último partido también le quedará bien marcado en la memoria.

–Jamás, jamás, jamás me podía esperar un final tan bonito, tan emotivo. Salir del campo y ver a las jugadoras, entrenadoras, delegadas, médicas, compañeras, informadores... que te saquen en volandas, porque me sentí así, es algo que nunca podré devolver al arbitraje y a ellos. Sentí un cariño muy grande de todo el mundo y eso es con lo que te quedas.

–A las árbitras se les suele considerar las malas de la película, ¿reconforta ver un reconocimiento así?

–Que te reconozcan de esa manea el trabajo es lo más importante, sentir ese cariño y cercanía es síntoma de que las cosas las has hecho bien. Me he confundido como cualquiera, pero siempre he intentado empatizar con todos los entes del fútbol y el boomerang de la vida, el karma, ha vuelto a mí de esta misma manera.

–Una temporada final que empezó con el plante para conseguir un paso importante para la profesionalización del gremio.

–Me siento superorgullosa, quién me iba a decir cuando empecé hace tanto que podríamos vivir de nuestro trabajo, como quien está en una empresa. Me voy con esa satisfacción de que las que vienen detrás podrán centrarse en lo que les ocupa, que es el arbitraje.

–Es un gran avance teniendo en cuenta que hace dos años lo definió como un «hobby de mucho sacrificio».

–Ahora mismo por fin es un trabajo remunerado, no solo desde el punto de vista económico, sino también por tener esos derechos que te reconfortan porque somos un trabajador más en la sociedad y un deportista.

–Debe ser difícil tener que llegar a ese punto de paralizar la liga para que se les escuche.

–Es triste la manera, porque éramos las primeras que no queríamos parar la competición y queríamos saltar al campo, pero nos sentimos dejadas, como si estuviera el fútbol femenino y las árbitras por separado y esto es un diagrama en el que estamos todas. Cuando empezamos a hablar de nuestros derechos no nos hicieron caso, nos dejaron de lado, no nos atendieron ni escucharon y no fue plato de buen gusto. Habríamos querido llegar al acuerdo de otra manera, con conversaciones anteriores.

–Más de dos décadas en el arbitraje, cinco años en la élite y empezando en una época de mucha incertidumbre.

–He vivido todas las etapas, es como saltar a una plaza de toros sin capote y sin nada y que te venga el toro, era un cambio tan grande y radical que a veces asustaba, pero cogimos el toro por los cuernos y supimos dar todo para lo que estábamos preparadas, porque tenemos formadores de nivel internacional.

–Ha sido una de las pioneras.

–Yo hacía mi hobby y así se ha ido forjando Marta Frías y un poco de la historia del arbitraje femenino. Me tocó romper techos de cristal y ver todos estos avances y las chicas que hay, es un orgullo que no me cabe en el pecho.

–Le faltó, quizás, algún gran torneo internacional para completar el currículum.

–No te voy a mentir, todas las árbitras aspiran a llegar a un torneo así. Todo lo que ha estado en mi mano para llegar lo he hecho, pero hay circunstancias que no dependen de mí y esas igual son las que no me han acompañado.

–Internacional desde 2012, presencia en finales de Copa de la Reina, Supercopas... ¿con qué momento se queda?

–Recuerdo todas las finales, lo que he viajado y he conocido muchos países, pero no sé si es porque está cercana y estoy con esa resaca emocional, pero mi despedida me ha sorprendido de tal manera que me quedaría con ella, se la deseo a cualquier árbitra porque ha sido fantástico, no tengo palabras para definirlo porque no he bajado a la tierra todavía.

–¿Y ahora qué?

–Trabajaré con el Comité Nacional de Árbitros echando una mano orientando a las nuevas generaciones y tratando de aportar toda mi experiencia.