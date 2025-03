Varios pistoleros en racha y las dos mejores zagas en el Extremadura-Badajoz

El olfato y la solidez adquieren su confrontación más encarnizada y superlativa este domingo (17.00) en el Francisco de la Hera. Por nombres ... y por números es, indiscutiblemente, la batalla en mayúsculas de la Tercera RFEF. Quizás se pone en liza en un momento relativamente descafeinado, sin la algidez de una pugna vitaminizada por la cercanía clasificatoria, pero sí auspiciada por el derroche de talento en ambas huestes.

En cuanto al entramado defensivo, no hay duda, se enfrentan las zagas más dotadas, de una fiabilidad sin parangón, aunque la tendencia es inversa. Porque el Badajoz se erigió durante muchas jornadas como la retaguardia más infranqueable de toda la categoría. Y sigue concediendo poco, pero más de lo que acostumbró en la primera vuelta, que culminó con registros estratosféricos. Encajó la friolera de seis goles en 17 partidos, los mismos que ha recibido en prácticamente la mitad de encuentros durante el segundo tramo del campeonato.

Dinámica contraria a la que mantiene su rival de este domingo, el Extremadura, que ha blindado su marco, permitiendo únicamente una diana durante ese periodo. De esta forma, las dos zagas lucen como las menos vulnerables, con doce tantos en total. Los azulgranas han firmado 17 porterías a cero por las 15 de la escuadra que dirige Luis Oliver Sierra que, quizás, ha mostrado más fragilidad, como ocurrió ante el Diocesano (2-2) en el Nuevo Vivero, con dos errores que dieron vida a los colegiales.

En cuanto a la pólvora, no hay discusión y es el conjunto almendralejense el que se lleva la palma con bastante ventaja, liderando el ranking de equipos realizadores con 52 goles, once más que los blanquinegros que, además, no ocupan ni siquiera el top-3 de esta clasificación, por detrás del Azuaga (46) y el Jaraíz (44).

Los refuerzos del mercado invernal han revitalizado el ataque azulgrana, que acumulaba 30 tantos en la primera fase y que en ocho partidos ya ha alcanzado la cifra de 22. En gran medida por la irrupción de Imanol Barace, que desde su debut dejó su impronta a base de goles y acumula cinco, unido al instinto de Callejón, pichichi del Extremadura con once y que acumula cinco en el último mes. Diego Díaz ha sumado pegada a sus exhibiciones, siendo determinante en varios duelos y alcanzando los ocho tantos, muy inspirado en el tramo decisivo del curso.

En el caso del Badajoz, la irregularidad ha sido la nota predominante pese al contrastado talento de sus estiletes. La puntería ha sido uno de los principales anclajes que han impedido alzar el vuelo a los blanquinegros en su aspiración de alcanzar cotas mayores, muy atascados. En la segunda vuelta han perforado la meta contraria un 50% menos que el Extremadura. Valga como ejemplo la sequía que atravesó su principal figura en la punta de lanza, Álex Alegría, desde el 15 de diciembre hasta el 23 de febrero, aunque el placentino parece haberse reactivado y llega al envite con dos goles en los últimos tres compromisos.

Aunque quien ha aportado oxígeno a la parcela ofensiva ha sido Borja Domingo, que desde que debutó solo ha dejado de marcar en dos de los cinco encuentros que ha disputado y es uno de los futbolistas más en forma de los blanquinegros.