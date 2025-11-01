HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Bermu ha sido clave durante la plaga de lesiones del Badajoz. Ángel Márquez
Tercera RFEF

Última parada del tour del Badajoz ante un Jerez muy necesitado

Los blanquinegros culminan su secuencia de cuatro desplazamientos seguidos ante un rival que solo ha ganado un partido en ocho jornadas

M. Gª Garrido

Badajoz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:40

Comenta

Última parada del tour foráneo del Badajoz, que afronta este viraje previo a regresar al cobijo del Nuevo Vivero con una inercia positiva, después de ... encadenar por segunda vez en el curso dos triunfos consecutivos y mantenerse firme en su escalada hacia los puestos cabeceros. Además, los blanquinegros llegan al Manuel Calzado Galván este domingo (12.30 horas) para medirse al Jerez con el refuerzo de haber logrado su primera goleada del curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Última parada del tour del Badajoz ante un Jerez muy necesitado

Última parada del tour del Badajoz ante un Jerez muy necesitado