Última parada del tour del Badajoz ante un Jerez muy necesitado
Los blanquinegros culminan su secuencia de cuatro desplazamientos seguidos ante un rival que solo ha ganado un partido en ocho jornadas
M. Gª Garrido
Badajoz
Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:40
Última parada del tour foráneo del Badajoz, que afronta este viraje previo a regresar al cobijo del Nuevo Vivero con una inercia positiva, después de ... encadenar por segunda vez en el curso dos triunfos consecutivos y mantenerse firme en su escalada hacia los puestos cabeceros. Además, los blanquinegros llegan al Manuel Calzado Galván este domingo (12.30 horas) para medirse al Jerez con el refuerzo de haber logrado su primera goleada del curso.
Un resultado que también sirvió para adquirir una potente dosis de confianza, sobre todo en un apartado en el que hasta la fecha el bloque pacense estaba generando bastantes dudas, el balón parado. «Hemos aumentado la eficacia. Hay que convencer al futbolista de que si tenemos gente alta y buenos lanzadores, tenemos mucho ganado en esas situaciones», recalca el preparador del Badajoz, Juan Marrero, durante la rueda de prensa previa al choque. Aunque reconoce que no se ha implementado nada nuevo en las últimas semanas que haya motivado que se extraigan mayores dividendos de esa vertiente. «A veces sale y otras no, pero los jugadores saben lo que tienen que hacer».
El técnico valenciano empieza a recuperar efectivos, con el regreso de Antonio Pavón. Gorka Iturraspe y Borja Domingo, ambos en la lista del último encuentro, también podrán ser de la partida, aunque saliendo desde el banquillo; Barrena y Gustavo Quezada serán las ausencias seguras. Pese a las adversidades, Marrero se muestra satisfecho por la respuesta de varios jugadores, entre ellos Bermu, «en el fútbol actual tienes que correr. Desde el principio me ha dado trabajo». Aunque no baja un ápice el nivel de exigencia, «tiene que gestionar bien cuando no le salen las cosas, seguir trabajando, pero es cuestión de ser perseverante».
Jerez:
Jesús Torres, Neku, Carlos Arias, Chechu, Víctor González, Azize, Deme, Juanan, Álex Bravo, Manu Ferrera y Chema.
-
Badajoz:
Sergio Tienza, David Calles, Lobato, Jesús Sánchez, Pedro Pata, Fran Miranda, Jorge Barba, Bermu, Pavón, Abubakar y Álex Alegría.
-
Árbitro: José Manuel Sabido Serrano.
-
Estadio y hora: Municipal Manuel Calzado Galván, 12.30.
Por su parte, los templarios no han gozado de un inicio de curso estable a nivel de resultados, con tan solo un triunfo en ocho jornadas, ocupando la zona baja de la tabla, dos puestos por encima del descenso. Pero Marrero advierte de los peligros, «es un campo muy complicado, más grande que el del Pueblonuevo, un rival distinto, con más experiencia, con jugadores más contrastados en la categoría».
En las filas del Jerez destaca, una temporada más, el incombustible goleador Chema, que será la principal amenaza ofensiva a contrarrestar, «si somos sólidos tendremos más posibilidades de ganar», añade el preparador blanquinegro. Será baja en los locales Carlos Espinar por acumulación de amarillas, después de que no prosperase el recurso de apelación interpuesto por el Jerez.
Fallece a los 85 años el extécnico blanquinegro Colin Addison
La familia blanquinegra llora esta semana la pérdida de uno de sus entrenadores más ilustres. Colin Addison ha fallecido a los 85 años dejando un legado indeleble en el Badajoz durante su corta pero intensa etapa. El técnico inglés dirigió al club extremeño en la temporada 1995-96, cuando militaba en Segunda División, logrando la sexta plaza.
Solo el golaverage impidió que se adjudicara el último billete que daba derecho a disputar el playoff de ascenso a Primera, posición que finalmente ocupó el Extremadura CF, que terminó ascendiendo a la élite.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión