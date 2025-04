Turno para los meritorios en el Badajoz

J. P. Badajoz Miércoles, 9 de octubre 2024, 22:33 Comenta Compartir

Podría decirse que para Luis Oliver el que se mueva no sale en la foto en el siguiente partido. Parecía que el técnico blanquinegra tenía ... un once definido tras mantenerlo en la segunda jornada y solo introducir un cambio en la tercera con la entrada de David Calles por Gurdiel. Pero obligado por la lesión de Álex Herrera en la cuarta y la expulsión de Ginés González en la quinta ha tenido que mover más piezas en su esquema. No es el caso de Jorge Pérez. Su presencia en el equipo inicial fue por una decisión técnica. «Hemos salido con Barba y Fran (Miranda) por dentro para tener un poco más el balón y de juego, nos ha salido bien», comentaba Oliver Sierra sobre la novedad de inicio del extremo zaragozano.

Ante el Arroyo debutaron como titulares Agustín Izquierdo y Jorge Pérez. Los dos firmaron una actuación de nota alta. Y apuntan a repetir en el once en Navalmoral de la Mata. Es el turno de los meritorios. El preparador blanquinegro lo tenía muy claro y lo avanzaba con total seguridad. «Ginés empezó porque llegó en buenas condiciones y es un perfil más potente, con más altura y con gol. Agustín ha esperado su oportunidad y ahora es Ginés el que tendrá que esperar a que Agustín o Lobato cometa un error para volver a entrar», expuso tras la victoria frente al Arroyo. Jorge Pérez se reivindicó con dos goles y una asistencia en el primero de Montori. «Es una cuestión de tener las mayores alternativas posibles dentro del campo y ser un equipo lo más indefendible posible», sostenía Oliver Sierra. El sacrificado fue Jesús Sánchez para lo que tuvo que recolocar a Jorge Barba por dentro. Después reservó tanto a Fran Miranda como a Barba y acabó en la sala de control con el propio Jesús Sánchez y Gustavo Quezada, quien disputó sus primeros minutos como blanquinegro. «Los pivotes puros son Jesús y Fran. Gus es más un 8, tiene más llegada, más gol, buen pie», explicaba. El concurso del mediocentro ecuatoriano es una buena noticia para un Badajoz con la plantilla corta y ya va cogiendo minutos después de una lesión que le ha tenido mes y medio sin jugar. «Es un perfil más creativo, pero necesita estar muy fino. Tiene que ir acomodando minutos y el equipo está en disposición de dárselos. No hay ninguna urgencia. No vamos a inmolar a nadie», apuntaba Oliver Sierra. Agustín Izquierdo fue el recambio del sancionado Ginés González. El joven central pacense cumplió con creces. Y eso que le tocó lidiar con un morlaco como Willy, que le superaba en potencia física y centímetros. «Le he pedido que sea un poquito más mal chico. Para batirse el cobre con un delantero de ese peso y envergadura no puede ser una hermanita de caridad. Ha ido a los duelos superándole en talla y estatura». El defensa pacense lleva el fútbol y los colores blanquinegros en la sangre. Así lo recordó el técnico del Badajoz. «Agustín es el yerno perfecto. Trabajador, disciplinado, rápido, tiene una educación deportiva espléndida, es hijo de quien es. Es un chico que no te da un problema cuando no le toca jugar, que como sale y hace un partidazo como hoy. No hace nada que no sepa hacer y eso es tan importante como hacer bien lo que sabes». El partido en Navalmoral, el domingo a las 13.00 horas El Badajoz vuelve a salir lejos del Nuevo Vivero con la lección aprendida tras su primer tropiezo en Cáceres. El partido se ha fijado para el domingo 13 de octubre a las 13.00 horas. Un horario inusual para el equipo blanquinegro. Para esta cita ante el Moralo, el técnico aragonés recupera a Ginés González. De esta manera y tras la recuperación de Guatavo Quezada y Álex Herrera, Oliver Sierra tiene por primera vez esta temporada a todos sus jugadores disponibles.

