Al Trujillo se le queda corto el empate

JOSE M. BÚRDALO TRUJILLO. Lunes, 14 de marzo 2022, 08:09 | Actualizado 10:23h.

No estuvo certero en la definición el Trujillo, que no fue capaz de pasar del empate sin goles ante un rival directo como el Azuaga. A partir del primer tiro a puerta del Trujillo, efectuado por Nando desde la frontal y que detuvo Joaquín sin problemas, los locales se hicieron con el control mientras el Azuaga esperaba atrás. Juanqui estrelló el balón en la cruceta. Midana no tuvo su tarde y justo antes del descanso llegó otro balón al travesaño, esta vez con el sello de Joselu, que se revolvió junto al palo.

En la segunda parte pareció que el Azuaga quería adelantar un poco sus líneas. Joselu tuvo su opción para anotar, pero un defensor sacó sobre la línea. Maxi Ovejero decidió hacer un triple cambio y los suyos en el epílogo las tuvieron de todos los colores. Joaquín salvó los muebles al hacer la parada de la tarde en una falta de David Pérez en el 91, con una magnífica mano abajo.