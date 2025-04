Trujillo y Plasencia empiezan a pensar en modo playoff

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 20 de febrero 2022, 08:01 Comenta Compartir

SiCon el Diocesano marcando el ritmo de cabeza desde el inicio de la temporada, y asegurando su presencia en la lucha por el ascenso, por el resto de las cuatro plazas hay una lucha encarnizada. Hasta diez equipos luchan por esos puestos de fase de ascenso. Dos de ellos, el Trujillo y el Plasencia, que se ven las caras en la matinal del domingo trujillana.

Esa igualdad en los puestos medios altos de la tabla hace que escasos equipos se puedan permitir licencias en las últimas diez jornadas. El Trujillo es de los pocos que tiene red de seguridad que se ha ido reduciendo tras estar las últimas cuatro jornadas sin ganar.

El que sí que no tiene es el Plasencia, que no deja de hacer la goma en los últimos dos meses. Tras la última derrota en casa ante el Moralo, con cuatro puntos de desventaja sobre el quinto puesto, todo lo que no sea sumar puede suponer un hándicap difícil de remontar.

El técnico unionista tendrá a su disposición a toda su plantilla a excepción de los lesionados. Entre ellos, el defensa central René, que ha vuelto a ser operado de menisco y se pierde lo que resta de temporada.

Los que sí estarán son Chencho, que regresa tras cumplir ciclo de amonestaciones, y el central Aday, que se ha ejercitado sin problemas tras sufrir un golpe en el hombro que se dislocó hace unos meses. Por el Trujillo, la única baja confirmada es la de Carlino tras ver la quinta tarjeta amarilla en Aceuchal.

«El Trujillo en su casa siempre es fiable, es un equipo muy aguerrido y difícil de batir. Vamos a ver si conseguimos aprovechar las dudas que puedan tener. Tendremos que defender bien, ser contundentes en el área y prestar atención a los centros laterales», apunta Rebollo.

El Trujillo aprovechará este partido para celebrar su 80 aniversario. A las 11.30 se presentarán los equipos de cantera y a partir de las 12.00 se realizarán varios actos, que tendrán como padrino al periodista Roberto Gómez.