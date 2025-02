El Trujillo, un invitado inesperado

Manuel García Miércoles, 15 de diciembre 2021, 08:48 Comenta Compartir

La Tercera extremeña se presumía más impredecible que nunca este año con la reestructuración y el nuevo formato tras la breve transición por la bifurcación de la pasada campaña. El Llerenense, por proyecto y presupuesto, se erigía como el favorito, secundado por el Moralo, del que se esperaba por fin un golpe de autoridad. El Diocesano, tras colarse en la final del playoff ante el Coria, también contaba con una hoja de servicios óptima para postularse. Un peldaño más abajo aparecía el Jerez, siempre competitivo, o la UPP, un clásico con potencial suficiente como para reclamar el trono del grupo 14.

Pero pocos (o nadie) contaban con un Trujillo que es tercero, empatado a 25 puntos con el segundo, el Moralo. Su cotización bajó aún más tras llegar a la quinta jornada del campeonato con un solo punto. Todo apuntaba a que les tocaría sufrir, como ya ocurriera el pasado curso, cuando lograron la salvación en una emocionante última jornada.

Las derrotas ante Jerez, Extremadura B y Don Álvaro y el empate a cero frente al Arroyo no eran la puesta en escena más halagüeña. «No merecimos esos resultados, nos penalizaron fallos puntuales a balón parado y hubo partidos en los que tuvimos muchísimas ocasiones y no fuimos capaces», explica el técnico Maxi Ovejero, que cumple su cuarta temporada en el banquillo.

«Lo primero es asegurar la salvación y, a partir de ahí, si llegamos a ese punto, pelearemos sin presión, con ilusión y disfrutando» Maxi Ovejero, Entrenador del Trujillo

Cundió cierto desánimo, pero en la adversidad el Trujillo demostró fortaleza y convirtió esa situación crítica en un acicate para crecer. «Seguimos trabajando bien y a raíz de Plasencia el equipo cambió, anímicamente nos hacía falta una victoria, la conseguimos y pudimos meter algún gol más. Cogimos moral».

Previamente habían doblegado al Aceuchal en casa, pero el 1-3 en tierras placentinas fue el punto de inflexión, que se reforzó el fin de semana siguiente ante el Moralo, en el segundo desplazamiento consecutivo. «Nos lo creímos y les ganamos», relata. A partir de ahí, imparables. Desde el primer triunfo han sumado 24 puntos de 30 posibles y tan solo Olivenza, Calamonte y Llerenense han logrado sumar tablas ante el Trujillo. Son números que solo es capaz de igualar el Diocesano, líder indiscutible de la categoría. Les siguen de lejos Moralo y Jerez con 18 puntos en los últimos diez partidos.

«Nos hicimos fuertes después de superar varias semanas en las que íbamos con 12 o 13 jugadores» Maxi Ovejero, Entrenador del Trujillo

Esfuerzo, constancia, humildad... esos ingredientes son tan tópicos como reales, pero el preparador extremeño confiesa que los contratiempos aumentaron la resiliencia y la unión del grupo. «Nos hicimos fuertes después de superar varias semanas en las que íbamos con 12 o 13 jugadores, con posibilidad de uno o dos cambios. No teníamos más entre lesiones y sanciones». Eso permitió a quienes partían con un rol más secundario adquirir galones y sentirse valiosos. «Gente que parecía que iba a tener menos minutos dio un paso adelante y espabiló. Ahora se lo están poniendo difícil a quienes contaban con más opciones a priori». Lejos de generar una guerra de egos entre los pesos pesados, se asumió como una competencia sana y «los que más ilusión muestran son esos futbolistas que juegan menos y tienen unos minutos para aportar lo que atesoran». Maxi Ovejero demostró que no se casaba con nadie, «apuesto por hombres, no por nombres, entrar en la convocatoria es muy difícil». Ese mensaje de meritocracia enchufó a todos.

Nuevos objetivos

¿Y ahora qué? Partido a partido, sí, pero sin falsas modestias ni negar que disputar el playoff de ascenso a Segunda RFEF ha pasado de ser un reto irrealizable a un objetivo aún lejano pero cada vez más posible en una temporada regular más corta, al haber menos equipos, y con el final de la primera vuelta ya este domingo. «Lo primero es asegurar la salvación y, a partir de ahí, si llegamos a ese punto, pelearemos sin presión, con ilusión y disfrutando. Son menos encuentros y lo ves un poco más cerca, pero queda mucha liga. Pasito a pasito», sostiene.

Ampliar Los jugadores se despiden de su público tras ganar al Miajadas. @TRUJILLO_CF

Es consciente de que encarrilar dos resultados positivos o negativos pueden abocar a mirar en una dirección u otra en una clasificación sin medias tintas y resalta la igualdad, ya que «incluso recién ascendidos como Villafranca y Don Álvaro empezaron muy bien, aunque ahora les está costando un poco más, pero cualquiera de los 16 te puede ganar».

Maxi Ovejero no olvida el precedente de la campaña de la pandemia, la 2019/20, cuando amasaron un botín que le permitió ser colíderes con el Villanovense tras un cuarto de liga disputada: «Pero se nos empezó a atragantar después de la lesión de Ensa y nos desinflamos. Se paró por el virus y no sabemos qué podía haber pasado, aunque teníamos margen».

Pero matiza ciertas diferencias respecto a otros precedentes. Lo personaliza en el caso de el portero Jordi, al que le costó entrar, «porque venía de ser suplente y apenas jugar nada en Tercera en el Cacereño». Y ahora es el zamora. Precisamente el trabajo defensivo, más allá de los zagueros y el arquero, es uno de sus bastiones, convirtiéndose en uno de los equipos menos goleados, una labor coral que ha conseguido inocular a todo el bloque. «Gente que es muy buena con balón pero no tanto sin él, como Chori Pérez, ha apretado interiorizando esos conceptos».