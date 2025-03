El Trujillo, la consolidación como aspirante de un equipo humilde

El Trujillo es un equipo de autor y eso en Tercera no es tarea fácil. Especialmente a los mandos de un club que no es ... puntero ni goza de un respaldo económico holgado que le otorgue recursos para aquilatar una filosofía y estilo de juego a imagen y semejanza. Maxi Ovejero es el minucioso orfebre que labra con paciencia y esmero una obra cuyo lustre encandila año tras año.

Su creación es un Trujillo que ascendió de Primera Extremeña a Tercera en 2019 y desde entonces su forja balompédica ha ido perfeccionando una aleación de metales preciosos al que ha incorporado retoques sin adulterar el proceso lo más mínimo. «Defensivamente el trabajo no se negocia, sin eso y sin humildad no vamos a ningún lado». Cumplido un cuarto de la competición, los celestes comandan la tabla, algo que define como «anecdótico ahora mismo»... Aunque no lo es tanto. Cumplen su cuarta campaña en la categoría y se han acostumbrado a opositar al rol de aspirante revelación que pugne con los colosos.

En la 2019/20 se quitaron complejos de cenicienta y tutearon a conjuntos del nivel del Cacereño, Villanovense, Coria o Diocesano, colándose en la primera vuelta entre los cuatro primeros. En el segundo año les tocó apretarse el cinturón coincidiendo con la reestructuración por la pandemia. «Teníamos una plantilla corta y sufrimos con gente joven, hubo muchos cambios, pero sacamos la merecida permanencia». En la 2020/21 volvieron por sus fueros recuperando su versión de conjunto correoso y sólido y a punto estuvieron de regalarse un playoff que se les escapó entre los dedos en la última jornada, quedándose fuera por el golaveraje. «Todo eso nos ha proporcionado la experiencia de saber lo que cuesta y conlleva y que esto no es cómo empieza sino cómo acaba».

Aunque solo mira al Miajadas, próximo adversario en liga, tímidamente se desvía del discurso férreo de la regularidad para reconocer que «es bonito vernos ahí una semana más». Pero pronto regresa al redil y sostiene que «hay que tener los pies en el suelo». Cuando oye hablar de meterse en la fase de ascenso, el resorte es automático, «cuanto antes hagamos los 34-35 puntos para estar tranquilos, antes buscaremos otro reto», una cifra de la que ya han logrado sumar la mitad, 17.

El único renglón torcido lo registraron en la jornada inaugural, ante el Olivenza, cayendo por 3-1 tras dos errores en la segunda parte que les costaron los tres puntos. Pero ese tropiezo no interfirió en la confianza de su escuadra, porque «hemos seguido trabajando con ganas e ilusión sabiendo lo que queríamos y nos han ido acompañando los resultados». A partir de ahí, cinco triunfos (ante La Estrella, Azuaga, Don Álvaro, UPP y Arroyo) y dos empates (Llerenense y Moralo).

El Trujillo confirmó las buenas sensaciones de la pretemporada, en la que se adjudicó una Copa Federación que sirvió como test competitivo de cara al fuego real. Accedieron directamente a las semifinales tras la renuncia del Villanovense, eliminaron al Montehermoso y vencieron al Fuente de Cantos en la final con goles de Ñete y Joselu. Así sellaron su billete para la fase nacional, donde se toparon con el potente Melilla, que lidera con autoridad el grupo V de Segunda RFEF, y al que maniataron en una eliminatoria que se saldó con 0-0 y que cayó del lado de la entidad norteafricana en los penaltis. «Todos rindieron a un nivel extraordinario. Hay gente que no había disputado minutos en liga y dieron el paso adelante que pretendía. Merecimos ganar por las ocasiones que tuvimos».

Fortaleza atrás

Maxi Ovejero es consciente de que la exuberancia ofensiva no es uno de los fuertes de su bloque porque adolece de piezas en esa faceta, «arriba nos falta algo más, un delantero que nos ayude», aunque también considera que sus atacantes están por debajo de las prestaciones que pueden ofrecer. «Hay hombres que me tienen que dar esos goles, yo los espero. Ahora no están teniendo esa claridad de cara a portería, pero sé que las ocasiones llegarán y las aprovecharán».

El Trujillo promedia un gol por partido en los ocho encuentros disputados, pero ha exprimido el valor de cada uno de ellos gracias a su fortaleza atrás. «No tenemos facilidad para marcar y lo suplimos con buena defensa. Estamos rentabilizando cada tanto gracias al trabajo que hacen todos». Han encajado cuatro dianas y tres de ellas fueron en el primer duelo en Olivenza. Desde ese momento, solo el Don Álvaro ha sido capaz de perforar la meta de Hiury.

El grupo XIV de Tercera está sorprendiendo por la inconsistencia de favoritos como Moralo y especialmente la UPP (colista), incapaces de cogerle el pulso al campeonato. «Les falta ese bloque consolidado, realizar tantos fichajes complica más coger la manera de jugar y la adaptación», explica. La otra cara de moneda la están protagonizando los recién ascendidos como Pueblonuevo, Fuente de Cantos y La Estrella, «que están compitiendo a un nivel espectacular, sabiendo lo que tienen que hacer». Esa era una de las prioridades del técnico extremeño, conservar la columna vertebral de su vestuario, algo que ha logrado a medias. «Nos hubiera gustado mantener a 3-4 futbolistas más, pero por falta de dinero, o porque ellos tenían otras cosas más interesantes, no se pudo dar».

Ovejero se propone como principal desafío obtener mejores guarismos en su feudo, algo que se resistió el curso anterior, y la grada contará con un papel fundamental en ese cometido. «Parece que la gente está más volcada desde el principio y a quien viene le gusta lo que ve. Nos falta ese pequeño empujoncito de que se animen más seguidores». Pone como ejemplo lo vivido en el choque ante el Melilla, «que fue un momento bonito, acudiendo niños y padres; ese es el aliciente que queremos tener siempre».